Yılda iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2024 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Peki bu değişimle 2024 Ocak’a yeni yılda hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? İşte 2024 MTV ödeme listesi ve detaylar.