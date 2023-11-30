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Araç sahipleri dikkat! Tarihi kaçırmayın: Ek MTV ikinci taksit ödemelerinde son gün

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek. Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

11:59 - 30/11/2023 Thursday
Güncelleme: 12:02 - 30/11/2023 Thursday
Yeni Şafak
Ek MTV ikinci taksit tarihi

Ek MTV ikinci taksit tarihi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesine (AYM) taşınmıştı. AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.

EK MTV ilk taksidini yatırmayan ne kadar gecikme faizi ödeyecek?

Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.

Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

Ek MTV nereden, nasıl ödenecek?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.


#ek mtv
#Ek MTV ikinci taksit
#motorlu taşıtlar vergisi
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