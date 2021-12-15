Dolar güne kaç liradan başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 14,4820 liradan, avro 16,3260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,4800 liradan alınan dolar 14,4820 liradan satılıyor. 16,3240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,3260 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,4080 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2830 lira olmuştu.
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15 Aralık Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.<br>
GRAM ALTIN NE KADAR?<br>Önceki kapanışını 819,62 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 818,78 lira satış fiyatı 818,95 liradan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?<br>Önceki kapanışını 5.205,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.080,00 TL satış fiyatı 5.210,00 TL üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?<br>Önceki kapanışını 2.621,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.542,00 TL alış ve 2.624,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?<br>Çeyrek altın, son kapanışını 1.336,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Aralık itibariyle 1.304,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.337,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Altına yatırım yapanlar dikkat: Gram altın düştü mü?
Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine 'Altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi?' sorusunun yanıtı da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Aralık altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar...
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Yapılması öngörülen düzenlemeler gerçekleşirse bir dizi iyileştirme ve işvereni rahatlatıcı çalışma ile asgari ücrette 2022 maaş zammı istenen ölçülere çıkarılırken istihdam sağlayıcının da yükü artmamış olacak. İşte asgari ücrette son toplantıya gidilirken ve önümüzdeki 2 gün içerisinde netleşecek olan zamla ilgili son dakika gelişmeleri...<br><br>
FORMÜL GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRETTE SGK PRİMİ YÜZDE 9'A DÜŞECEK<br><br>Hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecek.
Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde işçinin cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenin de işletme maliyeti düşecek.<br>
İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.<br><br>
NET ÜCRET ARTACAK, MALİYET DÜŞECEK<br><br>Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor. İşçi ve işverenin yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesinde mutabakata varırken, çalışmaların da 5 puanlık indirime odaklandığı belirtiliyor. İşçinin cebine giren net asgari ücretin artmasını sağlayacak formüllerden birincisini 5 puanlık işçi sigorta primi indirimi oluşturuyor. İşçi payı olarak şu an yüzde 14 oranında sigorta primi kesiliyor.
Beş puanlık indirimle asgari ücrete yüzde 35-40 artış varsayımı ile işçinin cebine giren aylık net ücret 250 lira artacak. İşçinin eline geçen net ücret artarken, işletmelerin maliyet artışının makul seviyede tutulması sağlanacak. İşçi, işveren tarafındaki mutabakatı destekleyecek olan vergi diliminde düzenleme yapılmasıyla asgari ücretlinin eline daha fazla para geçecek.<br><br>
TOPLU SÖZLEŞMELİ YERLERDE 300 LİRA<br><br>TİSK ile Türk-İş arasında birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi ve 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde ise yüzde 3 olarak uygulanması taleplerinde de uzlaşma sağlandı. Bu konuda da çalışma yapılıyor. Bu düzenleme ile toplu sözleşme uygulanan yerlerde 300 lira, diğer işyerlerinde 150 lira destek sağlanacak.
TİSK: \"HAZİNE HESAP YAPIYOR\"<br><br>TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, mutabakata varılan öneriler konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, \"Hazine tarafında hesap yapıyorlar. Hem SGK, hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onların çalışmaları devam ediyor. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız. Bunun üzerine neler yapılabileceği konusunda çalışıyoruz. SGK işçi desteği, Asgari Geçim İndirimi, vergi diliminin düzeltilmesi\" değerlendirmesini yaptı.<br><br>
KOMİSYON 4. VE SON TOPLANTIYI GERÇEKLEŞTİRECEK<br><br>Sabah'taki habere göre 2022 yılı asgari ücretinin belirleneceği resmi süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında kural gereği 4 kez toplanıyor. Geçmiş yılların aksine bu yıl asgari ücretin daha erken açıklanacağı vurgulanırken, görüşmelerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Yapılan üç toplantıda mutabakata varılmadı. Üçüncü toplantı da enflasyon rakamları nedeniyle kilitlendi. TİSK; enflasyon rakamlarının baz alınmasını istedi, Türk-İş ise yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti. Ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Meclis Genel Kurulu'ndan \"Bayram havası yaratacak\" bir rakam olacağı açıklamasını yaptı.
Asgari ücrette son toplantı öncesi kritik rakamlar: Asgari ücrete prim dopingi
Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştı.