logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Ekonomi
2025 emeklilerine yönetmelikle çözüm

2025 emeklilerine yönetmelikle çözüm

Uğur Duyan
04:004/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Önümüzdeki yıl emekli olacak sigortalıların aylıklarında yaşanacak hak kaybının yasa yerine yönetmelikle çözülmesi ağırlık kazandı. Üzerinde durulan çözüm yönteminin kat sayı oranlarını artırmak olduğu ifade ediliyor.

Emekli aylığı bağlanacak kişilerin 2025 ve sonrasında maaşlarında oluşacak hak kaybının giderilmesi için kurumlar arasında sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Öne çıkan formülün yönetmelik değişikliği ile sorunun çözüme kavuşturulması olduğu öğrenildi. Üzerinde durulan çözüm yöntemi ise kat sayı. Buna göre 2025'te emeklilik hakkı kazanacak kişi dilekçesini 2027'de verse bile, maaşı katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanacak. Bu durumun yüksek enflasyon kaynaklı olduğu için yönetmeliğin değiştirilmesinin doğru yöntem olacağı ifade edildi. Kaynaklar, yasanın çıkarılması halinde ister istemez yönetmeliğin de değişeceği için kısa yoldan çözümün kat sayı formülünün yönetmeliği ekleneceğini ifade etti.


ANALİZ ÇIKARMAYA BAŞLANDI

Etki analizi ve maliyet tablolarının netleştirilmesinden sonra gerekli düzenlemelerin yapılacağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, ekonomi kurmayları sorunun kanun değişikliğine gerek kalmadan çözülmesinden yana. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucunda emeklilik kanununda değişikliğe gidilmeden ilgili mevzuatta düzenleme yapılması görüşü ağırlık kazandı.

AK Parti kaynakları da yasada değişiklik yapılmasına gerek olmayabileceğini ifade ederek, "Önce etki analizi ve maliyet tablolarını inceleyeceğiz. Eğer ki bu durumun çok sayıda sigortalıyı etkilemediğini görürsek, yasal düzenleme yerine yönetmeliği değiştirmekle yetinebiliriz. Çünkü, her kesimde aynı etki yok. Bazılarına bağlanacak aylıkta neredeyse hiç bir değişim yokken bazılarında 14 bin lirayı bulan kayıplar var" dedi.



Türkiye daha önce yapılmayanı başaracak: Petrol keşfi an meselesi

Türkiye enerji bağımsızlığı için çalışmalarına son sürat devam ederken, bir yandan da açık denizlerdeki bayrağını dalgalandırıyor. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevi için hazır. Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek Oruç Reis, yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edilerek sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu kapsamda aramanın ilk adımı sismik faaliyet. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Oruç Reis'i sismik çalışmalar yapmak üzere Somali'ye uğurlayacağız. Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis'in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunu öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Yeni görevde petrol keşfi an meselesi olurken Oruç Reis daha önce yapılmayanı başarmış olacak.


#emeklilik
#yönetmelik
#ekonomi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, Lübnan, İran, İsrail...