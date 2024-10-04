2025 emeklilerine yönetmelikle çözüm

Türkiye enerji bağımsızlığı için çalışmalarına son sürat devam ederken, bir yandan da açık denizlerdeki bayrağını dalgalandırıyor. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevi için hazır. Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek Oruç Reis, yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edilerek sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu kapsamda aramanın ilk adımı sismik faaliyet. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Oruç Reis'i sismik çalışmalar yapmak üzere Somali'ye uğurlayacağız. Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis'in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunu öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Yeni görevde petrol keşfi an meselesi olurken Oruç Reis daha önce yapılmayanı başarmış olacak.