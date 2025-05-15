5.8 milyar TL’lik proje hayata geçiyor: MAHALL İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin en prestijli alışveriş, yaşam ve gastronomi merkezi olarak tasarlanan MAHALL İstanbul, kapılarını açmaya hazırlanıyor. İstanbul’un en stratejik bölgesinde, şehrin tüm bağlantı yollarını birleştiren noktasında yer alan MAHALL İstanbul, özgün mimarisi, ezberleri bozan konsepti ve seçkin markalarıyla ziyaretçilerine kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunacak.





MAHALL İstanbul, 40 bin metrekarelik kiralanabilir alan üzerine konumlanan 200 mağazasıyla dünya markalarının İstanbul’daki adresi olacak. Yatırım değeri 160 milyon dolar olan proje, 2025 yılının son çeyreğinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Mağaza kiralamaları ise VS Partners tarafından yürütülecek.

Seçkin markalar için prestijli bir platform sunacak

Dünyada ve Türkiye'de birçok başarılı projeye imza atan Hollandalı T-Concept firması tarafından tasarlanan konseptiyle dikkat çeken MAHALL İstanbul, özel konsiyerj hizmetleri, VIP lounge alanları, akıllı bina teknolojileri, sofistike eğlence alanları ve çevre dostu çözümlerle modern alışveriş anlayışını bir adım öteye taşıyacak. Ulusal ve uluslararası pek çok seçkin markanın hikayelerini özgürce anlatabilecekleri prestijli bir platform sunacak. Lüks moda, mücevher, saat, özel tasarım ve teknolojide üst segment markaların da aralarında bulunduğu marka karmasının yanı sıra lezzet tutkunları için de Türk ve dünya mutfağının önde gelen restoranlarından oluşan benzersiz bir gastronomi merkezi olacak.





“Perakendeciliğin geleceğini belirleyecek bir dönüşümü başlatıyoruz”

MAHALL İstanbul’da ziyaretçilerin alışveriş yapmak için gelecekleri yeni bir mekân sağlamanın çok ötesinde, tutkuyla bir parçası olmak isteyecekleri, ayrıcalıklı bir deneyim alanı yarattıklarını ifade eden Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, projeyle ilgili şunları söyledi: “MAHALL İstanbul’u müşterilerine ilham veren, hikâyesi olan ve özel hissettiren markaların ve deneyimlerin buluşma noktası olarak kurguluyoruz. Sadece bugün değil, yarın da değer kazanmaya devam edecek yatırım dostu bir ekosistem oluşturuyoruz. Hep birlikte İstanbul’a dünya standartlarında bir alışveriş ve yaşam alanı kazandıracak, perakendeciliğin geleceğini belirleyen bir dönüşümü başlatacağız”.

“MAHALL İstanbul’un yatırım değeri 160 milyon dolar”

MAHALL İstanbul’un, dünyanın en iddialı projeleri arasında yer alan Çiftçi Towers Türkerler’in bünyesinde bir “yaşam kültürü merkezi” olacağını söyleyen Kazım Türker sözlerine şöyle devam etti: “Perakende sektörünün taleplerine açtığımız MAHALL İstanbul’un yatırım değeri 160 milyon dolar. Kısa süre içinde gelen talepler bizleri son derece memnun ediyor. Perakende sektörünün önde gelen oyuncularıyla bir araya gelerek, lüks deneyimlerin premium markalarla ve kişiye özel hizmetlerle sunulduğu ayrıcalıklı bir alışveriş ve yaşam merkezi kuruyoruz”.





“Ülkemize değer katan projelere yatırım yapmaya devam ediyoruz”

MAHALL İstanbul’da Türkiye’nin ve dünyanın dev perakende markaları için beklentilerin üzerinde bir platform sunacaklarını belirten Türkerler Gayrimenkul Yönetim A.Ş Genel Müdürü İhsan Salar: “Türkerler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak ülkemize değer katan projelere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şirketimizin bugüne kadar inşaat alanında gerçekleştirdiği toplam proje hacmi 10 milyon metrekarenin üzerinde. İstanbul’un en değerli lokasyonunda, iki yakanın kesişim noktasında yer alan MAHALL İstanbul, konumun yanı sıra yapı teknolojileri, mimari tasarımı ve sunduğu olanaklarla büyük ilgi görüyor.” dedi.





Rafine zevklerin adresi

MAHALL İstanbul, seçkin marka karması, özel konsepti, teknolojik donanımı, sanat ve eğlence alanına yeni bir soluk getirecek etkinlikleri ve VIP hizmetleriyle alışverişi özel tasarlanmış bir deneyime dönüştürecek, rafine zevklerin vazgeçilmez adresi olacak. Perakende sektörünün geleceğini belirleyen yenilikçi adımların



