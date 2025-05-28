6 soruda 2B tapu süreci

Orman vasfını yitirmiş 100 bin hektarlık 2B alanını kullanan vatandaşların tapu sürecine ilişkin detaylar belli oldu. 5 milyon kişiyi ilgilendiren kadastro çalışmaları Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin’de yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullanan vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyip tapularını verecek. Bakan Murat Kurum, geçen hafta 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenerek tapuların hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili merak edilenler 6 soruda derlendi.
FİİLİ DURUM DİKKATE ALINIYOR
* 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş araziler, orman vasfı dışına çıkarılıyor. Bu kapsamdaki araziler, orman vasfı olmayan, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı alanlar olarak kabul ediliyor.
* Orman vasfını yitirmiş bu arazileri kullanan ve yıllardır tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor.
* Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler Hazine adına tescil ediliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılıyor. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor.
ORMAN VARLIĞINA ZARAR VERİLMİYOR
* Çalışmanın böyle bir duruma sebebiyet vermesi kesinlikle söz konusu değil. 2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan zaten sınırları belirlenen, halihazırda vatandaşlar tarafından kullanılan 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş atıl alanlar olarak kabul ediliyor.
* Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan ve 2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredildikten sonra vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor.
* Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yapılacak en yoğun iller arasında bulunuyor.