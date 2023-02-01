6,4 milyar avro ile tarihinin en büyük karını açıkladı

Verilen bilgiye göre, 2022 yılında BBVA, Türkiye'de 509 milyon avro, Meksika'da 4 milyar 182 milyon avro, İspanya'da 1 milyar 678 milyon avro, Güney Amerika'da 734 milyon avro ve diğer yerlerde 240 milyon avro kar elde etti. Böylelikle banka 2022'de karını, Türkiye'de yüzde 7, Meksika'da yüzde 57, İspanya'da yüzde 23, Güney Amerika'da yüzde 10 ve diğer yerlerde yüzde 3 artırdı.

"Bu başarılar, bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla (kur etkisi olmadan yüzde 39), bugüne kadarki en yüksek değer olan 6 milyar 420 milyon avroluk bir kara dönüştü." ifadesi kullanılan açıklamada, "Bu sonuç, kredilerdeki çift haneli büyümenin (sabit avro kurunda yüzde 13,3) sağladığı gelirlerdeki güçlü artış sayesinde mümkün olmuştur. Net marj da 14 milyar 130 milyon avro ile rekor kaydetmiştir. Bu sonuçlarla banka, temettüyü hisse başına 43 sente kadar önemli ölçüde artıracak ve 422 milyon avroluk yeni bir hisse geri satın alımı yapacak. Hissedarlarına da 3 milyar avrodan (karın yaklaşık yüzde 47'si) kar payı dağıtacak." değerlendirmelerine yer verildi.