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Ekonomi

6,4 milyar avro ile tarihinin en büyük karını açıkladı

Garanti BBVA'yı yüzde 86'lık sermaye payı ile bünyesinde bulunduran İspanya bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 2022'de bir önceki yıla oranla yüzde 38'lik artışla 6 milyar 420 milyon avroluk kar açıkladı.

11:35 . 1/02/2023 Çarşamba
AA
BBVA

BBVA

BBVA'dan yapılan yazılı açıklamada, bankanın tarihinin en büyük karına ulaştığı kaydedildi.


Verilen bilgiye göre, 2022 yılında BBVA, Türkiye'de 509 milyon avro, Meksika'da 4 milyar 182 milyon avro, İspanya'da 1 milyar 678 milyon avro, Güney Amerika'da 734 milyon avro ve diğer yerlerde 240 milyon avro kar elde etti. Böylelikle banka 2022'de karını, Türkiye'de yüzde 7, Meksika'da yüzde 57, İspanya'da yüzde 23, Güney Amerika'da yüzde 10 ve diğer yerlerde yüzde 3 artırdı.


Geçen yıl büyüme stratejisinde büyük ilerleme kaydedildiği vurgulanan BBVA açıklamasında, bankanın, "11 milyondan fazla yeni müşteriyi kendine çektiği, mevcut durumda toplamın neredeyse yüzde 80'ini temsil eden dijital kanallar aracılığıyla satışlarını artırmaya devam ettiği ve 50 milyar avroluk sürdürülebilir işi yönlendirdiği" bildirildi.

"Bu başarılar, bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla (kur etkisi olmadan yüzde 39), bugüne kadarki en yüksek değer olan 6 milyar 420 milyon avroluk bir kara dönüştü." ifadesi kullanılan açıklamada, "Bu sonuç, kredilerdeki çift haneli büyümenin (sabit avro kurunda yüzde 13,3) sağladığı gelirlerdeki güçlü artış sayesinde mümkün olmuştur. Net marj da 14 milyar 130 milyon avro ile rekor kaydetmiştir. Bu sonuçlarla banka, temettüyü hisse başına 43 sente kadar önemli ölçüde artıracak ve 422 milyon avroluk yeni bir hisse geri satın alımı yapacak. Hissedarlarına da 3 milyar avrodan (karın yaklaşık yüzde 47'si) kar payı dağıtacak." değerlendirmelerine yer verildi.

BBVA, 2022'den önce en yüksek karlarını 2018'de 5 milyar 324 milyon avro ve 2007'de 6 milyar 126 milyon avro olarak açıklamıştı.


BBVA Başkanı Carlos Torres ve CEO Onur Genç, TSİ 14.00'de Madrid'deki merkez binalarında basın toplantısı düzenleyerek, sonuçları değerlendirecek.




#BBVA
#BBVA 2022 yılı sonu rakamları
#Kar
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6,4 milyar avro ile tarihinin en büyük karını açıkladı
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