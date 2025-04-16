ABD'de mortgage faiz oranı yükseldi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 8,5 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5, yeniden finansman başvuruları yüzde 12 geriledi. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,61'den yüzde 6,81'e yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,93'ten yüzde 6,11'e ulaştı.

Fratantoni, ekonomik belirsizlik ve oranlardaki dalgalanmanın bazı potansiyel alıcıları satın alma konusunda daha tereddütlü hale getirmesinin muhtemel olduğunu belirtti.