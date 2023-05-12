|
Ekonomi

Anadolu Kartalları nefes kesti

Türkiye’nin en önemli hava tatbikatlarından olan Anadolu Kartalı seçkin gözlemci günü ile devam etti. 2000’li yıllardan bu yana 48 Anadolu Kartalı tatbikatı yapıldı. Bu tatbikatlara 15 ülke katılırken, 38 bin 969 personel ve 3 bin 135 uçak ile 25 bin 692 sorti uçuş gerçekleşti. Türk Havacılığının yüz akı Türk Yıldızları, yaptığı gösteriyle yine büyüledi.

Canberk Doğan
06:27 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Katar, Pakistan ve NATO unsurlarının katılımıyla gerçekleşen Anadolu Kartalı Tatbikatı’na ABD, Avustralya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya, Umman ise gözlemci statüsüyle yer aldı. Türk Hava Kuvvetleri tatbikatta TUSAŞ tarafından modernize edilen F-16 Özgür, modernizasyonlu haliyle görüntülendi. Özel dijital boyamaya sahip uçak tatbikatta görev aldı. Tatbikatın 2’ncisi tamamlanırken, önümüzdeki aylarda yeni tatbikatların yapılması planlanıyor.

TÜRK YILDIZLARI ŞOV YAPTI

Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteri uçuşunu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Zakir Hasanov ile izledi. Tatbikata, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı. Katılımcı ülke ve gözlemci ülkelerin komutanları da uçuşu takip etti.

23 YILDA 48 TATBİKAT

2000’lerin başından itibaren bugüne kadar yapılan 48 Anadolu Kartalı tatbikatında, 15 ülke, 38 bin 969 personel, 3 bin 135 uçak, 25 bin 692 sorti uçuş gerçekleşti. Anadolu Kartalı Tatbikatı’na Katar geçmiş yıllarda Fransız Dassault imalatı Rafale ile katılırken, bu yıl 5 adet Eurofighter ile katıldı. BAE, F-16E/F olarak da adlandırılan Block 60 serisi uçaklarla tatbikatta yer aldı. Tatbikata geçmiş yıllarda Mig-29 getiren kardeş Azerbaycan bu yıl Su-25 yakın hava desteklerinden oluşan filoları ile Konya’da. Pakistan 5 adet F-16, İngiltere 4 adet Eurofighter, BAE 4 adet F-16 ve NATO unsurları da E-3A ile katıldı.




#Anadolu Kartalları
#Tatbikat
#Türk Yıldızları
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.