Anadolu Kartalları nefes kesti

Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteri uçuşunu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Zakir Hasanov ile izledi. Tatbikata, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı. Katılımcı ülke ve gözlemci ülkelerin komutanları da uçuşu takip etti.

2000’lerin başından itibaren bugüne kadar yapılan 48 Anadolu Kartalı tatbikatında, 15 ülke, 38 bin 969 personel, 3 bin 135 uçak, 25 bin 692 sorti uçuş gerçekleşti. Anadolu Kartalı Tatbikatı’na Katar geçmiş yıllarda Fransız Dassault imalatı Rafale ile katılırken, bu yıl 5 adet Eurofighter ile katıldı. BAE, F-16E/F olarak da adlandırılan Block 60 serisi uçaklarla tatbikatta yer aldı. Tatbikata geçmiş yıllarda Mig-29 getiren kardeş Azerbaycan bu yıl Su-25 yakın hava desteklerinden oluşan filoları ile Konya’da. Pakistan 5 adet F-16, İngiltere 4 adet Eurofighter, BAE 4 adet F-16 ve NATO unsurları da E-3A ile katıldı.