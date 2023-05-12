Anadolu Kartalları nefes kesti

Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Katar, Pakistan ve NATO unsurlarının katılımıyla gerçekleşen Anadolu Kartalı Tatbikatı’na ABD, Avustralya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya, Umman ise gözlemci statüsüyle yer aldı. Türk Hava Kuvvetleri tatbikatta TUSAŞ tarafından modernize edilen F-16 Özgür, modernizasyonlu haliyle görüntülendi. Özel dijital boyamaya sahip uçak tatbikatta görev aldı. Tatbikatın 2’ncisi tamamlanırken, önümüzdeki aylarda yeni tatbikatların yapılması planlanıyor.
TÜRK YILDIZLARI ŞOV YAPTI
Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteri uçuşunu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Zakir Hasanov ile izledi. Tatbikata, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı. Katılımcı ülke ve gözlemci ülkelerin komutanları da uçuşu takip etti.
23 YILDA 48 TATBİKAT
2000’lerin başından itibaren bugüne kadar yapılan 48 Anadolu Kartalı tatbikatında, 15 ülke, 38 bin 969 personel, 3 bin 135 uçak, 25 bin 692 sorti uçuş gerçekleşti. Anadolu Kartalı Tatbikatı’na Katar geçmiş yıllarda Fransız Dassault imalatı Rafale ile katılırken, bu yıl 5 adet Eurofighter ile katıldı. BAE, F-16E/F olarak da adlandırılan Block 60 serisi uçaklarla tatbikatta yer aldı. Tatbikata geçmiş yıllarda Mig-29 getiren kardeş Azerbaycan bu yıl Su-25 yakın hava desteklerinden oluşan filoları ile Konya’da. Pakistan 5 adet F-16, İngiltere 4 adet Eurofighter, BAE 4 adet F-16 ve NATO unsurları da E-3A ile katıldı.