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Ekonomi Araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı Uygulamaya dahil olan mahalle esnafı da ek gelir kazanma şansı bulacak
İŞ DÜNYASI

Araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı: Uygulamaya dâhil olan mahalle esnafı da ek gelir kazanma şansı bulacak

Giderek artan kargo ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bir proje hayata geçiren Yurtiçi Kargo, resmi başvuruları Kurban Bayramı’nın ardından başlayacak olan 'YK Plus’ta araç sahibi olan herkes, kendi işini kurma şansına sahip olacak. 81 ilin tamamında hayata geçirilecek olan ‘YK Plus Taşıyıcı’ uygulamasına giren kişiler, çalışacakları günleri ve saatleri kendileri belirleyebilecek. Bu uygulamada, kişiler taşıdıkları kargo adetine göre gelir elde edecekler. Buna göre ‘Taşıyıcı’ uygulamasına giren bir kişi asgari ücretin üç katına kadar kazanç sağlayabilecek.

Haber Merkezi DHA
Yurtiçi Kargo.
Yurtiçi Kargo.

Kargo şirketi Yurtiçi Kargo’nun hayata geçirmeye hazırlandığı araç sahiplerinin kargo taşıyıp ek gelir sahibi olacağı proje için resmi başvurular bayramdan sonra başlıyor. Kargo şirketinin verdiği bilgiye göre kişiler, çalışacakları günleri ve saatleri kendileri belirleyebilecek, taşıdıkları kargo adetine göre gelir elde edecek. Tüm başvurular resmi web sitesi üzerinden toplanacak.

  • YK Plus projesinin bir diğer uygulaması olan ‘Teslim Noktası’ ise mahalle esnafının ek gelir kazanmasına imkân verecek. Bu uygulama ile Yurtiçi Kargo müşterileri, farklı bir teslimat seçeneğinden daha yararlanabilecek. Tüketici, ‘adrese teslim’ seçeneğinin dışında ‘teslimat noktası’ seçeneğini de kullanabilecek.

Teslimat noktası seçeneğini kullanan tüketici, uygulamaya dâhil olan mahalle esnaflarını sistemde görecek ve kendisine en yakın olan esnafı seçebilecek. Böylece kargosunu istediği zaman giderek mahalle esnafından teslim alabilecek. Uygulamaya dâhil olan mahalle esnafı da ek gelir kazanma şansı bulacak.

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Araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı: Uygulamaya dâhil olan mahalle esnafı da ek gelir kazanma şansı bulacak
Ekonomi

Araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı: Uygulamaya dâhil olan mahalle esnafı da ek gelir kazanma şansı bulacak

Giderek artan kargo ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bir proje hayata geçiren Yurtiçi Kargo, resmi başvuruları Kurban Bayramı’nın ardından başlayacak olan 'YK Plus’ta araç sahibi olan herkes, kendi işini kurma şansına sahip olacak. 81 ilin tamamında hayata geçirilecek olan ‘YK Plus Taşıyıcı’ uygulamasına giren kişiler, çalışacakları günleri ve saatleri kendileri belirleyebilecek. Bu uygulamada, kişiler taşıdıkları kargo adetine göre gelir elde edecekler. Buna göre ‘Taşıyıcı’ uygulamasına giren bir kişi asgari ücretin üç katına kadar kazanç sağlayabilecek.

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