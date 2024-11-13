Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin ve emekli maaşının ne kadar olacağı merakla beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı. Işıkhan "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi.
Türkiye'de asgari ücretle çalışan 7 milyon işçiyi ve etkilediği ödemeler açısından tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret için resmi çalışmalar; aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ile başlayacak ve nihai rakam ay sonunda belli olacak.
Bu rakam belirlenirken işçi, işveren ve hükümet temsilcileri eldeki verileri değerlendirerek tekliflerini verecek.
Bu aşamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılması bekleniyor
Bütçe çalışmaları için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret açıklamasında bulundu.
Ne olmuştu?
- 2024'ün Ocak ayında asgari ücret, yüzde 49,11 oranında bir artışla 17 bin 2 liraya yükselmişti. 2024'ün Temmuz ayında en düşük emekli maaşı yüzde 24,73 zamla 12 bin 500 lira olmuştu.