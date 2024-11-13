Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Türkiye'de asgari ücretle çalışan 7 milyon işçiyi ve etkilediği ödemeler açısından tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret için resmi çalışmalar; aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ile başlayacak ve nihai rakam ay sonunda belli olacak.