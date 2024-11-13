ATO'dan 'Sürdürülebilirlik dünyasındaki son gelişmeler' semineri

Ankara Ticaret Odası’nın, KPMG Denetim Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri katkılarıyla düzenlediği “Sürdürülebilirlik Dünyasındaki Son Gelişmeler” Semineri ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Seminer programının açılışında ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Proje Yönetim Daire Başkanı Faruk Kahvecioğlu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sürdürülebilirlik Dairesi Başkanlığı Uzmanı Tufan Gökçer ve KPMG Denetim Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi Ortağı Ankara Lideri Engin Ölmez birer konuşma yaptı.





Kritik eşikteyiz

ATO Başkanı Gürsel Baran, sanayileşme sürecinin kazandırdığı artıların yanında, insanlık için yeni sorunları beraberinde getirdiğini belirterek, “Bugün tüm dünyanın yaşadığı sorunların başında iklim krizi geliyor. Sera gazının atmosferdeki miktarının artması, küresel ısınmaya neden oldu. Yaşanan süreç, tarımdan sanayiye, turizmden ticarete, eğitimden sağlığa her alanı etkiliyor. İnsanlık olarak kritik bir eşiğe gelmiş durumdayız” dedi.





Paris İklim Anlaşması’na imza koyan ülkelerin, sera gazı emisyonlarını azaltmak üzere belli bir dönüşüm sürecine girdiğini kaydeden Baran, Avrupa Birliği’nin de bir yandan ekonomik gelişimini sürdürmek, diğer yandan iklim değişikliği ile mücadele etmek üzere “Yeşil Mutabakatı” devreye aldığını anlattı.









ATO Başkanı Baran, Avrupa Birliği’nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın, 1 Ekim 2023 tarihinde başlattığı geçiş dönemini, 2025 yılı sonunda tamamlayarak, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren nihai olarak uygulamaya hazırlandığını belirterek, AB’nin ticaretinin geleceğini, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm olarak konumlandırmasının Türkiye’yi ve AB ile ticaret yapan şirketleri yakından etkilediğini ifade etti. Baran, “Avrupa Birliği, Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 40’ın üzerinde bir paya sahip. Türkiye geçtiğimiz yıl, Avrupa Birliği ile 206,8 milyar avroluk ticaret hacmine ulaşarak, Birliğin 5'inci en büyük ticaret ortağı konumuna geldi. AB ile yaptığımız ticaretin 95,5 milyar avrosunu ülkemizin ihracatı; 111,3 milyar avrosunu ise AB’den ithalatı oluşturdu. AB tarafından Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında belirlenen 5 sektör (demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen) ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yeşil dönüşüm sürecinden en hızlı ve en fazla etkilenen sektörler olacakları öngörülüyor. İşletmelerimiz, bu süreçte bir yandan üretim süreçlerini karbondan arındırmaya yönelik tedbirleri hayata geçirirken diğer yandan da 2026 yılı başından itibaren Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması doğrultusunda raporlama gerçekleştirmek durumunda kalacak. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na tabi ürünler için emisyon verileri hesaplama, bunların raporlaması ayrı birer prosedür. Ankara Ticaret Odası olarak bu süreçte üyelerimizi küresel ticarette yaşanan değişime, dönüşüme hazırlayarak, rekabet güçlerini artırmayı, böylelikle dünya ekonomisinden daha fazla pay almayı hedefliyoruz” dedi.









Dönüşüm zorunluluk haline geldi

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da yaptığı konuşmada sürdürülebilirlik kavramının son yıllarda gündeme çok daha hızlı geldiğini belirterek, gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerin, sanayii üretimiyle iklimi ve dünyanın düzenini bozan bir yapı ortaya çıkardığını belirtti. Aydın, “Şu anda yaşadığımız karbon, çevre sorunlarının temelinde sanayileşme politikaları var” dedi.





OSTİM OSB olarak bu alanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Aydın, bundan 15 sene önce yaptıkları teknoparkı ekolojik teknopark olarak tasarladıklarını ve adını da EKOPARK koyduklarını anlattı. Aydın, yaptıkları çalışmalarla diğer işletmelere örnek olmak istediklerini ifade ederek, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaların geçmiş yıllarda ihtiyari iken artık getirdiği yasal ve mali sorumluluklar nedeniyle zorunluluk haline geldiğini belirtti.









Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Sürdürülebilirlik Dairesi Başkanlığı Uzmanı Tufan Gökçer de yaptığı konuşmada, KGK’nın yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, yaşanan süreç ile birlikte, finansal raporlamanın yanı sıra, sürdürülebilirlik raporlamalarının da hayatımıza girdiğini söyledi. Gökçer, bu alanda farkındalığı arttırmaya ve bilgilendirmeye yönelik toplantıların önemine dikkat çekti.





Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Proje Yönetim Daire Başkanı Faruk Kahvecioğlu da konuşmasında, KOSGEB’in sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalar ile KOBİ’lere sağladığı destekler hakkında bilgi vererek, “KOBİ’ler ekonomimizin temel yapı taşlarından biridir ve toplam işletmelerimizin yüzde 99’unu oluşturmaktadır. Dolayısıyla KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik konusunda attığı adımlar, hem ekonomik kalkınmamıza, hem de doğal kaynaklarımızın korunmasına önemli katkı sağlayacaktır” dedi.





KPMG Denetim Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi Ortağı Ankara Lideri Engin Ölmez de konuşmasında, düzenlenen seminer ve seminer konuşmacıları hakkında detaylı ön bilgi verdi.





Açılış konuşmalarının ardından konuşmacılara plaket takdimi yapıldı. Program, KPMG ESG Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetimi Uzmanı Sertuğ Özkan ile KPMG Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Direktörü Zahide Demir’in sunumlarıyla devam etti.





Programa, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, ATO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Nuh Acar, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ATO’nun 26 No’lu Hırdavat Satıcıları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sıtkı Öztuna, KPMG Eğitim Direktörü Şebnem Altunordu ile ATO üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.



