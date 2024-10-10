Avrupa'da Togg için fırsat vakti

Avrupa Komisyonu'ndaki 27 ülkeden 10 tanesinin oyu ile Çin menşeli elektrikli otomobillerin yüzde 10'luk vergi oranı yüzde 35'e çıkarıldı. Çinli elektrikli otomobil markalarının, artan gümrük vergileri sebebiyle fiyat avantajını kaybetmesi beklenirken, Avrupalı üreticiler yeniden öne çıkabilecek. Böylece Çin'den boşalan pazara yeni firmalar girecek. Yerli elektrikli otomobil Togg da Çinli markaların boşalttığı alana giriş yapacak. 2025 yılında Avrupa'ya ihracatı başlayacağı belirtilen Togg, Avrupa pazarında rekabeti kızıştıracak. Avrupalı sektör temsilcileri, özellikle Çinli rakiplere ek vergi uygulanması sonrası Togg'un pazara girişiyle alacağı payın artabileceği tahmininde bulundu.





SEDAN MODEL REKABETİ ARTIRACAK

C segmenti SUV modeli T10X ile Avrupa pazarına giriş yapacak olan Togg, 2024 yılı sonunda ön siparişi açacak. Bunun yanı sıra 2025 yılının ilk çeyreğinde üretilmesi planlanan sedan model T10F'in de Türkiye ile aynı anda Avrupa için de ön siparişe açılması bekleniyor. Ayrıca sedan model T10F'in SUV modele göre daha uygun fiyatlı olacağı ve böylece Avrupa pazarındaki markalar ile rekabeti artırması da bekleniyor.





İLK SATIŞ ALMANYA'YA

Ayrıca önümüzdeki yıllarda çıkarılacak B SUV modeli ve yeni gelecek modeller ile ürün yelpazesinin genişlemesi yerli markayı farklı pazarlarda da görünür kılacak. Avrupa ülkelerinden 20 tanesi elektrikli araçların satın alımında vatandaşlarına ek destekler sunuyor. Togg, ilk olarak elektrikli araç destekleri sunan ülkelerden biri olan Almanya'da satışa sunulacak. Hem Almanya'da yaşayan Türk nüfusunun yoğunluğu hem destekler hem de rekabet edeceği firmaların bazılarına ek vergi getirilmesi Togg'u Avrupa'da daha cazip hale getirecek.





Yüzde 100 yerliliğe doğru

Yerli otomobil Togg'un yerlilik oranı üretim başlangıcında yüzde 51 olarak gösterilirken bu oran dördüncü yılda yüzde 70 civarına geldi. Togg'un iş ortaklarının yüzde 75'i Türkiye'den, yüzde 25'i ise Avrupa, Asya ve Kuzey Amerikalı firmalardan oluşuyor. Bunun yanı sıra 2025 yılında faaliyete geçecek batarya fabrikası Siro ile yerlilik daha da artırılacak.







