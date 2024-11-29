Bakan Bolat 'Ekonomik büyüme 17 çeyrektir sürüyor' diyerek açıkladı: Büyümenin ana itici gücü dış ticaret

"Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2,2 puan olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkısı güçlenerek üç çeyrektir devam ediyor. Ekonomi programımızın makro çerçevesiyle uyumlu bir şekilde enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerliyoruz. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri, büyüme verilerinde görülüyor. İhracat artışı ve ithalatın düşürülmesi, büyümenin dış ticaret temelinde gelişmesine katkı yapıyor"