Bakan Bolat 'Ekonomik büyüme 17 çeyrektir sürüyor' diyerek açıkladı: Büyümenin ana itici gücü dış ticaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomi programının makro çerçevesiyle uyumlu şekilde, enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerlediklerini bildirdi.
Bolat, büyümenin ana itici gücünün dış ticaret olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Bakan Bolat, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1, yılın 9 ayında ise yüzde 3,2 büyüdüğüne dikkati çekti.
Bolat, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre istihdam edilenlerin sayısının 1 milyon 44 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaştığını bildirdi.
Söz konusu dönemde cari işlemler hesabında 9,3 milyar dolar fazla verildiğini belirten Bolat, bir taraftan ekonominin büyümesini, diğer taraftan yüksek seviyede cari fazla verilmesini sağladıklarını vurguladı.
Bakan Bolat, cari işlemler hesabında üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 4 ay üst üste fazla verildiğinin altını çizerek, 2024'ün üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,8 artarken mal ve hizmet ithalatının yüzde 9,6 azaldığını aktardı.
Bu dönemde nominal gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) (yıllıklandırılmış) 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştığını, böylece rekorun yenilendiğini kaydeden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek sürdürülebilir yüksek büyüme için uygun makroekonomik ortamı sağlamak birinci önceliğimizdir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşle ekonomik büyümemiz de hızlanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik olarak destek mekanizmamızı aktif bir şekilde uyguluyor ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. İthalat tarafında ise sanayimizi haksız rekabete ve düşük fiyatlı ithalata karşı korumaya dönük adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz"