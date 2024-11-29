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Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi yüzde 2,1 büyüdü

Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi yüzde 2,1 büyüdü

Lokman Özdemir
10:0429/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdü

Ekonominin temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3. çeyrek performansı belli oldu. Buna göre Türkiye ekonomisi 2024'ün 3. çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz-Eylül dönemine ait üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini duyurdu.


Buna göre, GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.

  • GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve hizmetler yüzde 1,4 arttı. Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,4, sanayi sektörü yüzde 2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 0,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 arttı.



GSYH11 trilyon 893 milyar 252 Milyon TL Oldu


Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon olarak gerçekleşti.


Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 3,1 arttı


Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,8 azaldı.


Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,8 artarken ithalatı yüzde 9,6 azaldı.



İşgücü ödemeleri 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 76,3 arttı


İşgücü ödemeleri, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %76,3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %45,7 arttı.


İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 36,4 oldu


İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %31,9 iken, bu oran 2024 yılında %36,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,8 iken %45,1 oldu.



#ekonomi
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