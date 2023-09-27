Bakan Bolat 'gündemden kalktı' diyerek duyurdu: İkinci el araç fiyatlarında yüzde 10-15 oranında düşüşler var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 29. Dönem 11. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran’ın ATO’nun çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantıda ayrıca ATO yönetim kurulu ve meclis üyeleri de yer aldı.

Bakan Bolat, mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatının da önemli olduğunu ifade ederek, "Ankara bu noktada da önde gidiyor. Sağlık turizminde Türkiye’nin en iyi vilayetlerinin başında geliyor. Diğer hizmetler sektöründe de Ankara'mız büyük atılım yaptı. Savunma sanayiinde ülkemizin kalesi mertebesinde Ankara. Eskiden sadece memur şehri olarak bilinen Ankara, artık hizmet ticareti, bunun yanında imalat sanayii, makine sanayii alanlarında da büyük bir aşama sağladı. Bu da Türkiye'mizin 20 yılda geçirdiği büyük dönüşüme Ankara’nın çok iyi bir şekilde uyum sağladığını ve bu fırsatlardan istifade ettiğini göstermektedir" dedi.





'Orta Vadeli Plan’a göre toplamda 365 milyar dolar döviz geliri kazanacağız'

Bakan Bolat, Türkiye’nin hizmet ihracatında 2022’de 90 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, “2002’de 14 buçuk milyar dolardı. Turizmde hava, kara, demiryolu taşımacılığı, sağlık turizmi, eğitim hizmetleri, bilişim ve yazılım ihracatı ile bunları başaracağız. Orta Vadeli Plan’a göre bu yıl 255 milyar dolar mal ihracatı ve yaklaşık 110 milyar dolar da hizmet ihracatı ile toplamda 365 milyar dolar döviz geliri kazanıyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.





“Bütün gücümüzle enflasyonla mücadelenin yanında deprem bölgelerinin icrası ve inşası en önemli hedeflerimiz”

Esas hedeflerinin enflasyonla mücadele olduğunu aktaran Bakan Bolat, “Önümüzdeki yılın ortalarından itibaren enflasyonun artık hızlı bir şekilde inişe geçmesini sağlamak, gelecek yılı yüzde 33 civarında tamamlamak, bunun yanında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimizin gelişmesinden asla vazgeçmedik. Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması, kalıcı konutların tamamlanması ve oradaki ekonomik faaliyetlerin yeniden hızlandırılması, oraların eskisinden çok daha güzel, yaşanabilir, ideal şehirler bakımından ayağa kaldırılması hedefimizden asla vazgeçmedik. Bütün gücümüzle enflasyonla mücadelenin yanında deprem bölgelerinin icrası ve inşası en önemli hedeflerimiz” dedi.





'Bu yıl ilk 8 ayda 356 milyon lira Ankaralı firmalara ihracat desteği verdik'

Bakan Bolat, ihracat için Ticaret Bakanlığı olarak Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına uygun bir şekilde tüccarların ihracat pazarlarını arttırmaları için destek verdiklerini ifade ederek, “Sevindirici bir gelişme olarak da önümüzdeki yıl, bakanlığımızın bütçesi de ihracat desteklerimiz de iki katından fazla bir şekilde artırılıyor. Bu da güzel bir gelişme olacak. Biz bakanlık olarak sizlerin yanındayız. 7 gün 24 saat ihracat konusunda sıkıntılarınızı bize ilettiğinizde anında çözüm için yanınızdayız. Ankara’mız 2022 yılında 222 milyon lira ihracat desteklerinden faydalanmış. Bu yıl ilk 8 ayda 356 milyon lira Ankaralı firmalara ihracat desteği verdik. Finansman konusunda ihracatı geliştirme şirketimiz aynı Kredi Garanti Fonu gibi sizlere ihracat kredisi için kefalet veriyor. Bunun yanında da Eximbank kaynakları yüzde 40 artırıldı. Temmuz ayında 70 milyar liralık kredi finansmanı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız ihracat için finansman noktasında azami desteği sağlıyor” ifadelerini kullandı.





'Sektörlerdeki çürük elmaları ayıklayacağız'

Bakan Bolat, fahiş fiyatlara ilişkin de şunları söyledi:

“Koronavirüs süreci ile maskede yaşanan fırsatçılık ile başlayan bazı ürünlerde haksız ticari uygulamalar, fahiş fiyat uygulamaları karşısında da hükümet olarak, bakanlık olarak biz yetkilerimizi kullanarak bütün gücümüzle gayret ediyoruz. Bu noktada fahiş fiyat uygulaması ve haksız ticaret uygulamalarına karşı gereğini yapıyoruz. Denetlemeler ve gerekli muayedeleri kararlılıkla uyguluyoruz. Otomotiv piyasasında haziran ayında göreve geldikten sonra aldığımız tedbirler ile çip krizi ile başlayan süreçteki sıkıntılar çok büyük ölçüde sona erdi. ATO’daki arkadaşlarımızdan da bu konuda büyük destek aldık. Diğer sektörlerde de, emlak piyasasında da sizlerle iş birliği yapıyoruz. Sektördeki çürük elmaları ayıklama gayreti içindeyiz. Bu konuda kanunların, yönetmeliklerin bizlere verdiği yetkileri en hızlı ve titiz bir şekilde kullanıyoruz ve bundan çekinmeyeceğiz. Amacımız ticaret düzgün ve dürüst şekilde yapılsın. Alıcının da, tüketicinin de, satıcının da kazanacağı makul fiyatlarda ve istikrarlı şekilde iç piyasa ortamını sağlamak.”





'Otomotiv piyasasında ikinci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var'

Bakan Bolat, ikinci el otomotiv piyasasına ilişkin, “İnternetin gelişmesiyle birlikte ilan sitelerinin yaygınlaşması, bazı kişilerin bu ilan sitelerinde fiyat şişirme manipülasyonları maalesef birçok sektörde can yakıyor. Bu ilanlara ilişkin yönetmelikler çıkardık ve sahte ilanlara ilişkin ağır cezai muayedeleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık. Otomotiv piyasasında ikinci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. Birinci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, ‘araç yok’ kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. Birinci elde de sıfır otomotivde kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz. Gıda ve marketlerle ilgili de yoğun denetimlerimizi yapıyoruz. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Denetimlerimiz artıyor ve artacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığımız olarak Gıda Fiyat Komitesi çalışmalarına devam ediyor” dedi.







