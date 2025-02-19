Bakan Bolat Japonya Milli Günü Resepsiyonu'nda Türkiye'nin EXPO 2025 temasını tanıttı: Medeniyetlerin Altın Çağı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek EXPO 2025 Fuarı'nda Türkiye'nin 900 metrekarelik bir pavilyon ile temsil edileceğini belirterek, "Türkiye olarak, EXPO'ya 'Heyday of Civilizations', 'Medeniyetlerin Altın Çağı' konseptiyle katılacağız" dedi. Bolat yaptığı açıklamada "Bu tema, Anadolu'nun binlerce yıldır farklı kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası oluşunu vurgulamaktadır. Göbeklitepe'den Selçuklu'ya, oradan Osmanlı İmparatorluğu'na, Hititlerden Hunlara ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar birçok kadim medeniyetlerin mirası, Türkiye'nin bugünkü modern yüzüyle harmanlanarak sergilenecektir" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir otelde düzenlenen Japonya Milli Günü Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Japonya'nın ve Asya'nın iki farklı ucunda yer alsalar da kalpleri birbirine yakın iki dost ve müttefik ülke olduğunu söyledi.
Bolat, karşı karşıya oldukları tehditlerin arttığı, küresel ve bölgesel sınamaların gittikçe iç içe geçtiği mevcut konjonktürde, dünya meselelerine dönük ortak yaklaşımları olan ülkelerin güç birliği yaparak yakın işbirliği içinde çalışmasının daha da önem kazandığını bildirdi.
"Türkiye'nin yatırımlardan daha büyük bir pay alması gerekir"
Japonya ile işbirliğini bu bağlamda artırma konusundaki tutumlarını bir kez daha yinelemek istediğini belirten Bolat, şöyle devam etti:
Bolat, Türkiye ile Japonya arasında müzakere edilen Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın, kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ticaretin çeşitlendirilmesi ve daha dengeli hale gelmesi ile yatırımların artırılmasına yönelik ortak bir ekonomik modelin oluşturulması için stratejik bir araç olduğuna inandıklarını aktardı.
Bu çerçevede, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü üretim altyapısının, yenilikçi teknoloji ekosisteminin ve Asya ile Avrupa arasında stratejik bir lojistik merkez olmasının Japon yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Bolat, "Bu kapsamda, enerji, altyapı, yenilenebilir kaynaklar, otomotiv, sağlık ve ileri teknoloji gibi alanlarda işbirliğimizi daha ileri taşımak öncelikli hedeflerimiz arasındadır." dedi.
"Medeniyetlerin mirası Türkiye'nin modern yüzüyle harmanlanarak sergilenecek"
Bu yıl EXPO 2025 Fuarı'nın 13 Nisan'da Japonya'nın Osaka kentinde başlayacağını anımsatan Bolat, şunları kaydetti: