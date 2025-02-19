Bakan Bolat Japonya Milli Günü Resepsiyonu'nda Türkiye'nin EXPO 2025 temasını tanıttı: Medeniyetlerin Altın Çağı

"Günümüz dünyasında ekonomik işbirliği, ülkeler arasındaki ilişkilerin en güçlü belirleyicilerinden biridir. 2014'te 3,8 milyar dolar olan Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret hacmi 2024 itibarıyla 5,5 milyar dolar seviyesine yaklaşmıştır. Bu noktada, Japonya'ya sefer sayısını artıran Türk Hava Yollarına ilaveten, Japon hava yolu firması 'All Nippon Airwaysin geçtiğimiz hafta ilk defa İstanbul seferlerine başlamasını çok önemli buluyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren 257 Japon şirketinin toplam 3,1 milyar dolarlık yatırımı, Japonya'nın ülkemize olan güvenini ve uzun vadeli işbirliği vizyonunu ortaya koymaktadır. Japonya'nın yurt dışındaki doğrudan yatırımlarının toplam büyüklüğünün 2 trilyon doları aştığı düşünüldüğünde, Türkiye'nin bu yatırımlardan daha büyük bir pay alması gerektiğine de inanıyoruz."