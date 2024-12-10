bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek

bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu kapsamda sosyal yardımları bütüncül bir şekilde uyguladıklarını, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağı ile ulaştırdıklarını ifade etti.