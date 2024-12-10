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Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

14:3310/12/2024, Salı
AA
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Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,6 milyar lira destek yapılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini kaydetti.


Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Göktaş,
"Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere
bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek
sağlamış olduk"
bilgisini verdi.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu kapsamda sosyal yardımları bütüncül bir şekilde uyguladıklarını, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağı ile ulaştırdıklarını ifade etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatılan ve Ocak 2025'te yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandığı kaydedildi.



#ödeme
#Türkiye Aile Destek Programı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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