Ekonomi Bataklık ve sazlık bölge, Türkiyenin en büyük jeotermal ısıtmalı serası olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bataklık ve sazlık bölge, Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı serası olacak

Bataklık ve sazlık bölge, Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı serası olacak

İzmir'in Dikili ilçesi, örtü altı yaş ve sebze üretiminde Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bataklık ve sazlık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak belirlendi. Toplamda 3 bin metrekarelik alanın 2 bin metrekaresinde, Türkiye'nin en büyük modern seraları yer alacak. Jeotermal kaynakların kullanılacağı seralarda yıllık 80 bin ton yaş sebze ve meyve üretiminin yapılması hedefleniyor.

Haber Merkezi DHA
3 bin dekarlık sazlık ve bataklık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlendi.
3 bin dekarlık sazlık ve bataklık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlendi.

İzmir'in turizm açısından önemli merkezlerinden Dikili ilçesi, tarımsal alanda da kritik bir öneme sahip olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine uzak bir notadaki 3 bin dekarlık sazlık ve bataklık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlendi. Sıcak su kaynaklarının bulunduğu alanın 2 bin metrekarelik bölümünde jeotermal ısıtma ile seracılık yapılacak.

  • Bölgede, seralarda üretilecek yaş sebze ve meyvenin işlenmesi, depolanması gibi endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tesisler de kurulacak. Projenin tamamlanmasının ardından Dikili, örtü altı yaş ve sebze üretiminde, Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak.

DHA
İzmir'in Dikili ilçesi, örtü altı yaş ve sebze üretiminde Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak.

"Yılda 80 bin ton domates üretimi hedefleniyor"

Proje ortaklarından Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Projede Tarım ve Orman Bakanı sayın Bekir Pakdemirli'nin büyük desteği oldu. Burada 3 bin dönümlük bir arazi üzerinde 2 bin dönümde sera faaliyeti yapılacak. 2 bin dönümlük sera faaliyetinin alt yapı ve üst yapı yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar TL. Yılda 80 bin ton domates üretimi öngörülüyor. Böylece 150 milyon dolara yaklaşan bir girdi sağlanacak. Üretilen ürünlerin birçoğu ihraç edilecek."

DHA
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bataklık ve sazlık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak belirlendi.

"Firmaların rekabet gücünü artıracak"

Bu bölgede jeotermal ısı ile üretimin yapılacağını belirten Ürper, "Jeotermal ısı yenilenebilir bir enerji olarak çevreye zarar vermez. Sonsuz bir enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağı ile işletmelerin yurt dışı pazarında daha rekabetçi olması sağlanacak. Girdi maliyetlerini aşağı çekecek bir yöntem aslında. Bölgede çok dikkatli ve çevreye zarar vermeden bir yatırım yapılacak. Firmalar, ürünleri yurt dışındaki pazarlardan gelecek talebe göre çeşitlendirebilecek" dedi.

DHA
Toplamda 3 bin metrekarelik alanın 2 bin metrekaresinde, Türkiye'nin en büyük modern seraları yer alacak.

"2023 hedeflerine katkısı büyük olacak"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, projeyi desteklediklerini belirterek, "İzmir'deki iş dünyası, sivil toplum kuruluşları olarak ortak akılla atılan adımların bir bir hayata geçecek olması adına sevindirici bir gelişme. Ülkemizin 2023 yılında 150 milyar dolar tarımsal üretim, 40 milyar dolar tarımsal ihracat hedefi doğrultusunda bu yatırımın büyük payı olacağı kanısındayım. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinden ilki olan Dikili Sera İhtisas OSB'de artık faaliyet aşamasına geçtik.

  • Yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretimiyle tarım sektörüne katkı koymanın yanında, 3 bin 500 kişiye istihdam da sağlayacak. Destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerimi sunarım. Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için tarımsal üretimde ölçek yükseltmeye ve tarımsal ticarette sistem oturtmaya ihtiyacı var. Tarım OSB'lerinin ve Ürün İhtisas Borsası'nın bu anlamda büyük katkı yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

DHA
Jeotermal kaynakların kullanılacağı seralarda yıllık 80 bin ton yaş sebze ve meyve üretiminin yapılması hedefleniyor.

Projenin ortakları ile Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Dikili Belediyesi'nden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de müjdeyi verdi: Tarıma dayalı sanayi bölgesi kurulacak
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de müjdeyi verdi: Tarıma dayalı sanayi bölgesi kurulacak

HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı: Ülke ekonomisine 19,8 milyar liralık katkı sağlandı
EKONOMİ
HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı: Ülke ekonomisine 19,8 milyar liralık katkı sağlandı
O hırsız yakalandı

O hırsız yakalandı

22 yaşında kansere yenik düşen Kaan'ın hatıralarını çalmıştı.
Ankarada ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesaj.
Satır darbelerine<br> 44 gün dayanabildi

Satır darbelerine
44 gün dayanabildi

​Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının annesinin feryadı yürek dağladı.
Cani yakalandı

Cani yakalandı

​Kendisini ihbar eden genç kızı benzinle yakmıştı.
'Kuzeyin Kralı'

'Kuzeyin Kralı'

​Sörloth, Ünal Karaman'la kendini buldu.

Hastanelik eden saldırılar arttı

Hastanelik eden saldırılar arttı

​Avustralya'da İslamofobi basın ve sosyal medya aracılığı ile körükleniyor.

Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Terör örgütü yine sivillere saldırdı

PKK/YPG'nin düzenlediği saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
'Namertsin!'

'Namertsin!'

CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye çok sert sözler.
Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

​"Bazı yaşlı ve hamile hükümlülerin evde hapsi üzerinde çalışıyoruz".
İnce'den<br>yeni açıklama

İnce'den
yeni açıklama

"​CHP yönetimi parti içindeki iftiracıyı bulup cezalandırmalı"
Uyardığı kişi gazeteci çıktı

Uyardığı kişi gazeteci çıktı

​Konya Valisi 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama yaptı.
Avrupa insafı!

Avrupa insafı!

Aralarında çocukların da olduğu 276 göçmen çaresizce denizde bekliyor.
Ankara-İstanbul arası kısalıyor

Ankara-İstanbul arası kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.