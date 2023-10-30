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Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorine bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde indirim geliyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin (mazot) fiyatlarına 30 Ekim 2023 yani bu gece yarından itibaren 1,57 TL indirim uygulanacak.
İşte indirimli akaryakıt fiyatları…
İstanbul akaryakıt fiyatları:
Benzin: 35,08 TL
Motorin: 39,62 TL
LPG: 18,67 TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin: 35,71 TL
Motorin: 40,20 TL
LPG: 18,63 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
Benzin: 35,81 TL
Motorin: 40,37 TL
LPG: 18,25 TL