Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Petrol ve döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklenmişti. Motorin (mazot) fiyatlarına 30 Ekim 2023 yani bu gece yarından itibaren 1,57 TL indirim uygulanacak. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ekim 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.