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Ekonomi

Araç sahiplerini sevindiren haber: Akaryakıta indirim geliyor

Brend petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarının da düşmesine neden oluyor. Bilindiği üzere 17 Ekim tarihinde motorine 2 lira 23 kuruşluk zam gelmiş ve pompa fiyatı 39,62 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise oklar tersine döndü. Motorine indirim gelmesi bekleniyor. Peki motorine kaç TL indirim gelecek? İşte güncel benzin, LPG ve mazot (dizel) pompa fiyatları...

Seren Som
09:40 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:41 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv

Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde indirim geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin (mazot) fiyatlarına 30 Ekim 2023 yani bu gece yarından itibaren 1,57 TL indirim uygulanacak.

Uygulanacak indirim ile birlikte 39,62 TL olan motorinin fiyatı 38,05 TL'ye düşecek.

İşte indirimli akaryakıt fiyatları…

İstanbul akaryakıt fiyatları:

Benzin: 35,08 TL

Motorin: 39,62 TL

LPG: 18,67 TL


Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin: 35,71 TL

Motorin: 40,20 TL

LPG: 18,63 TL


İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin: 35,81 TL

Motorin: 40,37 TL

LPG: 18,25 TL



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#Zam
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