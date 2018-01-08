BES kumbarasına 17 milyar lira

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) geçen yıl katılımcı fon tutarı 67,7 milyar liraya, devlet katkısı fon tutarı 10,1 milyar liraya ulaşırken, toplam fon büyüklüğünde yaklaşık 17 milyar liralık artış sağlandı. Ülkemizde tasarruf oranını arttırmak amacıyla hayata geçirilen BES 2003'te başladı ve bugüne kadar ciddi bir mesafe kaydetti.

6 MİLYON KATILIMCI

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre, 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 922 bin 615 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 67 milyar 681 milyon 433 bin 293 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 10 milyar 141 milyon 204 bin 873 lira oldu. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 77 milyar 822 milyon 638 bin 166 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 63 bin 877’yi buldu.

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Devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 179 bin 620 lira, emekli olanların sayısı da 44 bin 350 olarak gerçekleşmişti. Bir yıllık sürede, BES’teki katılımcı sayısı 295 bin 590, emekli sayısı da 19 bin 527 kişi yükseldi. Katılımcı fon tutarı 14 milyar 272 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 2 milyar 703 milyon lira artış gösterirken, fon büyüklüğünde 16 milyar 975 milyon 66 bin 831 liralık yükseliş görüldü.