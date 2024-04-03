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Ekonomi

Bir haftada 100 milyon liralık kaçakçılık girişimi engellendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucu son bir haftada yaklaşık 100 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu.

Kenan Biter
09:28 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmaları devam ediyor.


Bu çalışmalar neticesinde, Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı gümrük kapılarında yaklaşık piyasa değeri 92 milyon lira tutarında 35 kilogram altın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık piyasa değeri 4,5 milyon lira olan uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 3,5 milyon lira tutarında 10,5 kilogram işlenmiş kehribar ele geçirildi.


Böylece ekiplerce son bir haftada yaklaşık 100 milyon liralık kaçakçılık girişimi engellendi.





#Gümrük muhafaza
#kaçakçılık
#Ticaret Bakanlığı
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