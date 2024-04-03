Bir haftada 100 milyon liralık kaçakçılık girişimi engellendi

İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bine yakın personel alımına hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda çalıştırmak üzere bin 608 personel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 8 bin personel alımı gerçekleştirecek. Yapılacak alımların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında bayramdan önce gerçekleştirilmesi planlanıyor.