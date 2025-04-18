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Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

10:0718/04/2025, Cuma
AA
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Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 değer kazanarak 9.396,02 puandan tamamladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 değer kazanarak 9.396,02 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 9.426,26 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,74 ile metal eşya makina, tek kaybettiren yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 değer kazanarak 9.396,02 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,24 puan ve yüzde 0,32 artışla 9.426,26 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,74 ile metal eşya makina, tek kaybettiren yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırırken, bugün tatil dolayısıyla ABD ve Avrupa'da piyasalar kapalı olacak.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 seviyelerinin direnç, 9.250 ve 9.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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