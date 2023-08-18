Bozuk yola yapay zeka

Günlük hayata her gün daha fazla giren yapay zeka, artık yolların sağlığını da kontrol edecek. Ulaştırmada üstyapıda oluşan hasarlar yapay zeka teknolojisi ile takip edilecek. Bu şekilde müdahale süreci hızlanıp tatsız olayların önüne geçilecek.

Kara yollarında ilk etapta 500 km yol ağının yapay zeka ile entegre edilmesi planlanıyor. Buna ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü kolları sıvadı. Uygulama çerçevesinde kara yollarının panoramik görüntüsü de alınacak. Trafik yükünün yoğun olduğu ulaşım güzergahı ve akslarında yapay zeka teknolojisinden faydalanılması şimdilik öngörülüyor. Elde edilen veriler ışığında yapay zeka uygulamasının gelecek dönemlerde diğer kara yollarına da yaygınlaştırılması bekleniyor. Uygulama ile bozulan yolun konumu, koordinatları ilgili birime aktarılarak müdahale hızlı bir şekilde yapılacak. Yapılan çalışma anbean takip edilecek, sonrası ve öncesi takip edilebilecek. Yapılan çalışma ile ilgili personel eğitimi de yapılacak.