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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde değişiklik içeren düzenlemeler Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde değişiklik içeren düzenlemeler Resmi Gazete'de

15:521/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
AA
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Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde değişiklik içeren düzenlemeler Resmi Gazete'de
Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde değişiklik içeren düzenlemeler Resmi Gazete'de

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 22 Mayıs 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan 8510 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin 95. maddesiyle belirlenen, seferberlik tatbikatlarına ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılanlara özlük hakları ile harcırah ödenmesi hususları yeniden düzenlendi.

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, seferberlik tatbikatlarına ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılanlara yönelik özlük hakları ile harcırah ödenmesi yeniden düzenlendi.


Değişiklikle, söz konusu tatbikat ve eğitimlere katılan yedek personele, tatbikat veya eğitim süresinin her günü için tabi oldukları kurumlardaki ilgili mevzuata göre aldıkları maaş veya aylıkları rütbe maaşlarından düşük ise rütbe maaş farkı ve sosyal sigorta prim farkı Milli Savunma Bakanlığınca ödenecek. Kurumlarından aldıkları maaş veya aylıkları, rütbe maaşlarından fazla olanlara ise ayrıca ödeme yapılmayacak.

Görevli bulundukları kamu kurum veya kuruluşlarından, çalışmakta oldukları iş yerinden veya tabi oldukları Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş, ücret veya aylıklarını tam olarak almaya devam edenler hariç olmak üzere, yedek erbaş ve erlere, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre 16 yaşını doldurmuş bekar işçilere uygulanmakta olan aylık net asgari ücretin 30'da 1'i oranında tutar ödenecek.


Yedek erbaş ve erlerin yol masrafı Askeralma Yönetmeliği'nin 102. maddesine göre, yedek subay, yedek astsubay, yedek uzman jandarma, yedek uzman erbaş ve yedek sözleşmeli erbaş ve erlerin harcırahı ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre ödenecek.



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