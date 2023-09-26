Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama: Otomobil piyasasındaki balonu söndürdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yaptı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan internet üzerinden yanıltıcı ilan yayınlayanların yanı sıra site sahiplerine de ceza uygulanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle:
Deprem bölgesinde inşaat malzemelerinin fiyatıyla ilgili benzer durum yaşandığını görüyoruz. Depremzedelerimizi aç gözlülerin insafına bırakmayacağız. Gerekli tedbiri alarak bu fırsatçıların üstüne gideceğiz."