Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama: Otomobil piyasasındaki balonu söndürdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanu Erdoğan üniversiteli gençlere verilecek vergisiz telefon ve bilgisayar desteğine dair detayları aktardı. Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanının pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Olmazların hepsi denendikten sonra onlar da gelip Türkiye'nin kapısını çalacaklardır. Bizi rakip görenler tek taraflı dayatmalarla masaya çıkmaya, masanın üstünde tepinmeye çalışıyorlar. Coğrafya kaderdir sözü sadece bizi bağlamıyor. Kim hangi oyunu kurarsa kursun oyunları boza boza yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Türkiye'ye dost olan kazanır husumet besleyen kaybeder. Her ne kadar kimi zaman bedel ödemek zorunda kalsak da uzun vadede kazanan Türkiye olmuştur" ifadelerini kullandı.