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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama: Otomobil piyasasındaki balonu söndürdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 'Fırsatçılara göz açtırmıyoruz' diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Denetimler ve attığımız adımlarla otomobil piyasasındaki balonu söndürdük. Yanıltıcı ilan verilmesi halinde 100 bin liraya kadar para cezası uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Büşra Soyal
20:48 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yaptı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan internet üzerinden yanıltıcı ilan yayınlayanların yanı sıra site sahiplerine de ceza uygulanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Son dönemde hayat pahalılığının gıdadan kiraya kadar dengesizlikleri gidermek bizim önceliğimizdir. Mücadele yürütüyoruz.
Fırsatçılara göz açtırmıyoruz.
Denetimler ve attığımız adımlarla otomobil piyasasındaki balonu söndürdük. İlan sitelerini 1 Kasım'dan itibaren sahte ilanlardan mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar ceza vereceğiz.

Deprem bölgesinde inşaat malzemelerinin fiyatıyla ilgili benzer durum yaşandığını görüyoruz. Depremzedelerimizi aç gözlülerin insafına bırakmayacağız. Gerekli tedbiri alarak bu fırsatçıların üstüne gideceğiz."


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye'ye dost olan kazanır husumet besleyen kaybeder
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye'ye dost olan kazanır husumet besleyen kaybeder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanu Erdoğan üniversiteli gençlere verilecek vergisiz telefon ve bilgisayar desteğine dair detayları aktardı. Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanının pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Olmazların hepsi denendikten sonra onlar da gelip Türkiye'nin kapısını çalacaklardır. Bizi rakip görenler tek taraflı dayatmalarla masaya çıkmaya, masanın üstünde tepinmeye çalışıyorlar. Coğrafya kaderdir sözü sadece bizi bağlamıyor. Kim hangi oyunu kurarsa kursun oyunları boza boza yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Türkiye'ye dost olan kazanır husumet besleyen kaybeder. Her ne kadar kimi zaman bedel ödemek zorunda kalsak da uzun vadede kazanan Türkiye olmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar müjdesi: Telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar müjdesi: Telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler." diyerek, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. İmkanları daha da genişleteceğiz." dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Otomobil
#Kabine Toplantısı
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