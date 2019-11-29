Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiyeye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır" dedi. Oktay, ayrıca, "2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12.6 artmıştır. 2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada;

Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur.

Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir.

  • 2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir.

2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır.

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