Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kişi başına düşen GSYH artış oranlarına dair açıklama: Sosyal refahı artırmaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır. Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir" diyerek spekülatif yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.