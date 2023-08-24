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Ekonomi

Depremzedelere 3 milyar TL’lik af

Deprem bölgesinde konut ve işyeri olanların yaklaşık 3 milyar liralık elektrik ve doğal gaz borcu affa uğrayacak. 11 ilde ödenmemiş tüm faturalar için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.

Nur Banu Aras
04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.


LİSTELER HAZIRLANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji tüketim bedellerinin silinmesine yönelik çalışma başlatırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da terkin listeleri hazırlıyor. Ancak yaşanan felaketin boyutu sebebiyle liste henüz tamamlanamadı. Deprem bölgesinde depremin şiddetiyle bina koordinatlarında ve sokaklarda kaymalar oldu. Bu da affa uğrayacak konut ve işyerlerinin tespiti konusunu zorlaştırdı.


500 MİLYON LİRASI DOĞAL GAZ FATURASI

Yapılan düzenlemeyle depremzede vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için borçların silinmesinde şirketlere yapılacak başvuru süresi 1 Kasım’a kadar uzatıldı. Depremzede vatandaşların bu tarihe kadar yapacakları başvurular ile elektrikte yaklaşık 2.5 milyar lira, doğalgazda ise 500 milyon lirayla toplamda 3 milyar liralık borçlarının affa uğrayacağı öğrenildi.


#depremzede
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