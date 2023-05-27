Donanmaya devrilmeyen zırhlı araç

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde FNSS Ana Yükleniciliğinde üretilen ZAHA’lar hem deniz hem de kara için tasarlanmış ilk ve tek personel taşıyıcı araç. ZAHA’yla envanteri güçlendiren TSK, zırhlı taşıyıcı GZPT’leri de modernize ediyor. ZAHA, alabora olma durumunda kendini düzeltme ve zorlu deniz şartlarında operasyon kabiliyetlerine sahip dünyadaki ikinci araç olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında, 23 adet personel taşıyıcı, 2 adet komuta kontrol aracı ve 2 adet kurtarma aracı olmak üzere, toplam 27 araç teslim edilecek.