Donanmaya devrilmeyen zırhlı araç

ZAHA.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde FNSS Ana Yükleniciliğinde üretilen ZAHA’lar hem deniz hem de kara için tasarlanmış ilk ve tek personel taşıyıcı araç. ZAHA’yla envanteri güçlendiren TSK, zırhlı taşıyıcı GZPT’leri de modernize ediyor. ZAHA, alabora olma durumunda kendini düzeltme ve zorlu deniz şartlarında operasyon kabiliyetlerine sahip dünyadaki ikinci araç olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında, 23 adet personel taşıyıcı, 2 adet komuta kontrol aracı ve 2 adet kurtarma aracı olmak üzere, toplam 27 araç teslim edilecek.
GZPT BAŞTAN AŞAĞI YENİLENECEK
305 beygir güç grubuna ve amfibi kabiliyete sahip 52 adet GZPT de modern alt sistemler ile modernize edilecek. 2000’li yılların başında envantere giren ve birçok operasyonda görev alan GZPT’lerin modernizasyonla birlikte uzun yıllar daha TSK’ya hizmet etmesi planlanıyor. Modernizasyon kapsamında GZPT’nin motor ve transmisyonu da kapsayan genel bir yenilemeden geçecek. İşlemlerle birlikte GZPT-T1’lerin hareket kabiliyetinin uzun yıllar sürdürülebilirliği hedeflenecek.