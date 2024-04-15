Dönüşüm atığından 66 milyarlık gelir

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Genel Başkanı Ali Rıza Öner, İstanbul’daki kentsel dönüşümde 110 milyon ton inşaat atığı ortaya çıkacağına dikkat çekerek, “Sıfır Atık Projesi kentsel dönüşüme önemli bir katkı sunacak” dedi. İstanbul’da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaklaşık 110 milyon ton inşaat atığının olacağını vurgulayan Öner, “Ortaya çıkacak inşaat malzemeleri atığının ekonomik değeri 66 milyar TL olarak hesaplanıyor. Yıkılacak binalardaki inşaat atıkları ekonomiye kazandırılarak, yine dönüşümde kullanılacak” açıklamasında bulundu.





ATIĞIN YÜZDE 40’I İNŞAATTAN

İstanbul’da 6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alan dahil olmak üzere toplam 7,5 milyon bağımsız birimin olduğunu kaydeden Öner, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projeksiyonlarına göre 600 bin birimin acil dönüşümünün planlandığını açıkladı. Bakanlığın yürüttüğü ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ ile ise ilk etapta 200 bin konutun dönüşümünün planlandığını ifade eden Öner, olası bir deprem riskine karşı İstanbul’u hazırlamak için yürütülen çalışmalarda Sıfır Atık Projesi’nin önemli bir rol üstleneceğini kaydetti. Türkiye’de üretilen toplam atığın yüzde 40’ının da inşaat sektörü kaynaklı olduğunu kaydeden Öner, Türkiye’de inşaat malzemelerinin toplam satışının yıllık ortalama 500 milyar TL ile gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 12’sine denk geldiğini söyledi.





HAM MADDE BİNALARDAN KARŞILANACAK

Öner, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrollü ayrıştırılması ile temiz depolama sahalarına transferinin azalması, buna bağlı olarak arazi kullanımının korunması, ikincil ham maddeler olarak atıkların değerlendirilmesi ile birincil ham maddelere olan ihtiyacın azaltılması, atık depolamayı ve yeni malzemelerin kullanımını azaltarak hem yerel hem de küresel ölçekte geliştirilmiş çevre koruma sağlandığını kaydetti. Öner, “Örneğin bina camları, sağlıklı bir şekilde sökülerek yeni ürüne dönüştürülebilir. Böylece ham madde ihtiyacı binaların kendisinden karşılanır” şeklinde konuştu.





ASBESTE ÖZEL ALAN PLANLANMALI

2000 yılı öncesi inşa edilen binaların yüzde 70’inde yani 67 milyon ton atığa denk gelen 1 milyon 200 bin birimde asbest riski bulunduğunu ifade eden TAYED Genel Başkanı Ali Rıza Öner, bina yıkım ve ayrıştırma işlemlerinin bu konuda deneyimli uzmanlar gözetiminde yapılması gerektiğini kaydetti. Bu minvalde çevreye asbest liflerinin yayılımının da önleneceğini belirten TAYED Başkanı Öner, “Uzman eller altında asbest riski kontrollü şekilde ortadan kaldırılabilir. Çıkarılan asbestli malzeme özel kaplı ambalajlarda taşınarak, asbest için hazırlanmış alanlara dökülerek yayılımı engellenebilir” diye konuştu.



