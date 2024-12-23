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ECB Başkanı Lagarde'dan faiz indirim sinyali: Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmaya çok yakınız

ECB Başkanı Lagarde'dan faiz indirim sinyali: Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmaya çok yakınız

Haber Merkezi
13:4323/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
AA
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Lagarde, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ocak ayında daha fazla faiz indirimi sinyali vererek, “Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse, gidişat netleşecek ve faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyoruz.” ifadesini kullanmıştı.
Lagarde, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ocak ayında daha fazla faiz indirimi sinyali vererek, “Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse, gidişat netleşecek ve faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin Avro Bölgesinde enflasyon hedefine ulaşmaya yakın olduğunu bildirdi. Ayrıca hizmetler sektöründeki enflasyon konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Lagarde, 'Sektör hala yüzde 3,9'da ve neredeyse hiç hareket etmiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını değerlendiren ECB Başkanı Christine Lagarde, “Enflasyonu orta vadede yüzde 2'ye sürdürülebilir bir şekilde getirdiğimizi ilan edebileceğimiz noktaya çok yaklaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Lagarde, “Biliyorsunuz, son rakamlarımıza göre enflasyon yüzde 2,2 seviyesinde. Ancak hizmetler sektörü hala yüzde 3,9'da ve neredeyse hiç hareket etmiyor. Yüzde 4 civarında dalgalanıyor.” ifadelerini kullandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde

Öte yandan, ECB Başkanı Lagarde, 16 Aralık'ta, ocakta daha fazla faiz indirimi sinyali vererek, “Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse, gidişat netleşecek ve faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyoruz.” ifadesini kullanmıştı. Bu arada, geçen hafta ECB'nin önde gelen temsilcileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf bir ekonomi göz önüne alındığında gelecek yıl daha fazla faiz indirimi sinyali vermişti.

ECB Başekonomisti Philip Lane, 20 Kasım'da enflasyonda son gelişmeler ışığında ECB'nin faiz oranlarını kısıtlayıcı bir seviyede tutmak zorunda olmadığını belirtmişti. Lane, “Şu anda gördüğümüz, enflasyon dinamiklerinin gelecekte yüzde 2 seviyesine doğru hareket etme olasılığının daha yüksek olduğudur.” ifadesini kullanmıştı.

ECB, 12 Aralık'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten 3'e indirmişti.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise
30 Ocak'ta (2025)
yapılacak.

#Christina Lagarde
#Enflasyon
#Avrupa Merkez Bankası
#ECB
#Piyasa
#Faiz

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