Elektrik alt yapımıza güven vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Türkiye'nin elektrik sisteminin kesintili enerji kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlarda sürdürülebilirliğini koruyacak şekilde kurgulandığını belirterek, "Sistematik yapı içerisinde baz yük santralleri ne kadar güçlü olursa, sistem de o kadar dayanıklı olur. Şu an sistemimiz bu açıdan oldukça sağlam" dedi.

Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerini dikkate alarak Türkiye'nin sistem güvenliğini değerlendiren Şatıroğlu, elektrik sisteminin, kesintili enerji kaynaklarının yetersiz kaldığı anlarda sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde tasarlandığını vurguladı. Şatıroğlu, şunları kaydetti: "Kesintili enerji kaynakları olan güneş ve rüzgar santralleri zaman zaman sistemden çıkıyor ve elektrik üretimini durdurabiliyor. Bu tüketimi karşılamak için bizim kömür santrallerine ihtiyacımız var. Eğer kömür yeterli olmazsa doğal gaz ya da nükleer santrallere ihtiyaç duyuyoruz. Güneş enerjisinden zaman zaman verim alınamayabiliyor, hatta yaz aylarında bile güneşten yeterli enerji sağlanamayabiliyor."