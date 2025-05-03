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Otogarın çatısında elektrik üretimi

Otogarın çatısında elektrik üretimi

04:003/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirlerarası otobüs terminali çatısına kurulan GES’in son halini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Alemdar, "Mayıs ayında tüm bağlantıları tamamlayarak enerji üretimini başlatacağız. Önümüzdeki süreçte de yeni projeler üreterek Sakarya’yı sürdürülebilir enerjide geleceğe taşıyacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirlerarası otobüs terminali üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Başkan Alemdar, GES panellerinin kurulumu sonrasında son halinin fotoğraflarını kamuoyuyla ilk kez paylaştı. Sakarya’yı her alanda olduğu gibi enerji alanında da parlak bir geleceğe, yenilikçi, üretken ve verimli projelerle taşıyacaklarını ifade eden Başkan Alemdar, yıllık 983 bin kWh enerji üreteceklerini aktararak, ay içerisinde projeyi devreye alacaklarını kaydetti.


ŞEHRİ ENERJİ ALANINDA GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Alemdar, "Büyükşehir Otobüs Terminali’nin çatısında hayata geçirdiğimiz GES projemiz, toplamda 5 bin780 metrekare bir alana kuruldu. Panellerimizin montajı tamamlandı. Burası tam kapasiteyle çalıştığında 983 bin kWh elektrik üretimi ve yıllık 4,5 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlayacak. Bu proje Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan ilk çatı GES projesi. Mayıs ayında aktif hale gelerek enerji üretimi başlayacak. İnşallah önümüzdeki süreçte bu alanda yeni projeler üreterek şehrimizi enerji alanında geleceğe taşıyacağız" açıklamalarda bulundu.


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