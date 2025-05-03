Otogarın çatısında elektrik üretimi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirlerarası otobüs terminali üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Başkan Alemdar, GES panellerinin kurulumu sonrasında son halinin fotoğraflarını kamuoyuyla ilk kez paylaştı. Sakarya’yı her alanda olduğu gibi enerji alanında da parlak bir geleceğe, yenilikçi, üretken ve verimli projelerle taşıyacaklarını ifade eden Başkan Alemdar, yıllık 983 bin kWh enerji üreteceklerini aktararak, ay içerisinde projeyi devreye alacaklarını kaydetti.