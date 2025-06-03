Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi uzatıldı

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Haziran ve 16 Haziran gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken e-defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 23 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı.