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Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi uzatıldı

Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi uzatıldı

16:593/06/2025, Salı
AA
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Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik defterlerin (e-defter) oluşturulma ve imzalanma süresi ile e-defter ve berat dosyalarının yüklenme süresinin uzatıldığını bildirdi.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Haziran ve 16 Haziran gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken e-defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 23 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı.



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#Gelir İdaresi Başkanlığı
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