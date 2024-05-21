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Ekonomi

Emeklilere kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim: 31 Aralık'a kadar uygulanacak

Emeklilere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerdeki ücret tarifelerinde indirim sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yüzde 15 oranında indirim yapılacak.

Kenan Biter
10:43 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 10:48 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde İndirim yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme yayımlandı.


"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar" Resmi Gazete’de yayımlandı.


Resmi Gazete'de yer alan ve kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanabilme şartlarını düzenleyen Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, SGK kanunu uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara kamu kurum kuruluşlarına ait sosyal tesislerde uygulanması gereken ücret tarifelerinde yıl sonuna kadar indirim yapılacak.

Karara göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir ve aylık ödemesi yapılanlara (hak sahiplerinden yalnızca eş, anne ve baba sıfatıyla gelir ve aylık alanlara), kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde ilgili mevzuatı uyarınca uygulanması gereken ücret tarifelerinde 31 Aralık 2024 tarihine kadar yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.








#Emekli
#Resmi Gazete
#kamu sosyal tesisleri
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