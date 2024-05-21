Emeklilere kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim: 31 Aralık'a kadar uygulanacak

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,26'lık bir artışla 10.767,34 puandan açtı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.