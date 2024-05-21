Emeklilere kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim: 31 Aralık'a kadar uygulanacak

Emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde İndirim yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme yayımlandı.
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar" Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir ve aylık ödemesi yapılanlara (hak sahiplerinden yalnızca eş, anne ve baba sıfatıyla gelir ve aylık alanlara), kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde ilgili mevzuatı uyarınca uygulanması gereken ücret tarifelerinde 31 Aralık 2024 tarihine kadar yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.