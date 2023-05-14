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Ekonomi

Emektar daha çok işler yapar

Konya'daki Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Tatbikatı bu yıl da nefes kesti. Tatbikata katılan uçaklardan sayısız görev ve operasyona katılmış Blok-50 F-16’yı inceleme imkanı bulduk. Gelişmiş füzeleri, radar özellikleri ve zırh yapısıyla göz olduran emektar F-16’nın ‘Özgür’ modernizasyon sayesinde bundan sonra da büyük işler başarabileceği belirtiliyor.

Canberk Doğan
04:00 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Blok-50 F-16

Blok-50 F-16

Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 2 Mayıs-12 Mayıs tarihleri arasında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Tatbikatı her yıl olduğu gibi bu yıl da nefes kesti. NATO unsurları ile birlikte Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, ABD ve Azerbaycan’ın katılımıyla gerçekleşen tatbikat, büyük heyecana sahne oldu.

“BABA” KARŞILIYOR

Park sahasındaki uçakların büyük özenle bakımlarının yapıldığını gördük. Bakımdan kalkış anına kadar her şey nizami şekilde ilerliyor. Uçak park sahasına ilk çıkıldığında pilotları Hava Kuvvetleri’nin “Baba” lakaplı emektarı F-4 Phantom karşılıyor. Tatbikata katılan diğer uçaklar da sıra halinde park edilerek savaş senaryosuna tam olarak hazır olunduğu mesajı veriliyor.

‘ÖZGÜR’LEŞECEK

Uçuş park sahasında Blok 30 ve Blok 50 model F-16’lar yer alıyordu. Blok-50 model F-16’lar gelişmiş füzeleri taşıma, radar özellikleri ve zırha sahip. Yıllardır görev yapan Blok-50 birçok başarılara imza attı. Yetkililer, kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz “Özgür” modernizasyonuyla düzenlendiği takdirde, emektar F-16’ların bundan sonra da büyük işler başaracağını dile getiriyor.

Sayısız göreve katıldı

Tatbikatta görev alan uçakları detaylıca inceledik. Benim için en özel an, Blok-50 model F-16’ya çıkış ve kokpiti görme anım oldu. F-16’ya çıkarken, uçağın birçok

göreve ve operasyona katılmış olduğu aklıma gelince büyük gurur duydum.



#Blok-50
#F-16
#Savunma Sanayi
#Tatbikat
7 dakika önce
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