Emektar daha çok işler yapar

Türkiye’nin en önemli hava tatbikatlarından olan Anadolu Kartalı seçkin gözlemci günü ile devam etti. 2000’li yıllardan bu yana 48 Anadolu Kartalı tatbikatı yapıldı. Bu tatbikatlara 15 ülke katılırken, 38 bin 969 personel ve 3 bin 135 uçak ile 25 bin 692 sorti uçuş gerçekleşti. Türk Havacılığının yüz akı Türk Yıldızları, yaptığı gösteriyle yine büyüledi.