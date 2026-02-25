Enerjide yeni rota Kazakistan sahaları

Türkiye’nin milli petrol şirketleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Company (TPIC), Kazakistan’ın ulusal enerji şirketi KazMunayGas ile iki ayrı sahada petrol ve doğal gaz arama–üretim faaliyetleri yürütmek üzere anlaşma imzalamaya yaklaştı. Tarafların ayrıca üç farklı saha üzerinde yoğun teknik ve ticari değerlendirme yaptığı, yıl içinde sözleşmelerin tamamlanarak operasyon aşamasına geçilmesinin hedeflendiği bildirildi. Enerji diplomasisindeki bu ivme, geçen yıl Ankara’da imzalanan enerji alanındaki iş birliği mutabakatının ardından geldi. Söz konusu çerçeve anlaşma, hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim başta olmak üzere geniş bir yelpazede ortak projelerin önünü açmıştı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE PROJELER MASADA

Görüşmeler yalnızca Kazakistan’daki kara ve deniz sahalarıyla sınırlı değil. Taraflar, üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim projeleri geliştirme seçeneğini de gündemde tutuyor. KMG’nin, Türk şirketleriyle yürütülecek projelerin yanı sıra uluslararası ortaklıklarda hisse sahibi olma isteği, iş birliğini klasik saha ortaklığının ötesine taşıyabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Petrol ve doğal gaz arama–üretim faaliyetlerinin yanı sıra taşıma ve depolama uygulamaları, elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında da ortak projeler geliştirilmesi planlanıyor.

İŞ BİRLİĞİNDE YENİ FAZ

Türkiye’nin kısa süre önce ABD’li enerji şirketi Chevron ile imzaladığı anlaşmanın ardından, somut ilk ortak faaliyet adreslerinden birinin Kazakistan olabileceği ifade ediliyor. Ankara’nın Orta Asya’daki enerji varlığını güçlendirme stratejisi ile Astana’nın uluslararası ortaklıklarını çeşitlendirme arayışı, bu süreci hızlandıran temel faktörler arasında gösteriliyor.

Söz konusu adımlar yalnızca iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değil, Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi olma hedefini de doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Tarafların yıl içinde anlaşmaları sonuçlandırması halinde, Türkiye–Kazakistan enerji hattında yeni bir faza geçilmiş olacak.



