TPAO ile Shell'den Khan Tervel sahasındaki arama çalışmaları için ortaklık anlaşması

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
TPAO ile Shell, Bulgaristan'ın deniz yetki alanındaki Khan Tervel sahasındaki arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzaladı.
#anlaşma
#TPAO
#Türkiye