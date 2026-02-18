Yeni Şafak
TPAO ile Shell'den Khan Tervel sahasındaki arama çalışmaları için ortaklık anlaşması

12:5018/02/2026, Çarşamba
AA
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
TPAO ile Shell, Bulgaristan'ın deniz yetki alanındaki Khan Tervel sahasındaki arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzaladı.

