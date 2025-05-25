Giresun lezzetlerine özel gastronomi festivali

Giresun'da bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Giresun’un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali’ yöreye özgü yeşil lezzetlerin tanıtıldığı renkli etkinliklerle başladı. Festival, hem geleneksel mutfağı hem de vejetaryen lezzetleriyle büyük ilgi gördü. Kortej yürüyüşüyle başlayan festival, halk oyunları gösterileriyle devam etti. Festival kapsamında kurulan stantlarda Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Uygulama Oteli öğrencileri ve ünlü şefler, yörede yetişen ürünleri kullanarak yöreye ait geleneksel lezzetleri sergiledi. Ayrıca Giresun mutfağı ve fındığın ekonomik rolü başlıklı söyleşiler gerçekleştirildi. Yemek yarışmalarının da gerçekleştirildiği etkinliğe bölgedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.