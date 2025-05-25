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Giresun lezzetlerine özel gastronomi festivali

Giresun lezzetlerine özel gastronomi festivali

Burak Karaca
04:0025/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Etkinliğe bölgedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliğe bölgedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Giresun'da bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Giresun’un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali’ yöreye özgü yeşil lezzetlerin tanıtıldığı renkli etkinliklerle başladı. Festival, hem geleneksel mutfağı hem de vejetaryen lezzetleriyle büyük ilgi gördü. Kortej yürüyüşüyle başlayan festival, halk oyunları gösterileriyle devam etti. Festival kapsamında kurulan stantlarda Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Uygulama Oteli öğrencileri ve ünlü şefler, yörede yetişen ürünleri kullanarak yöreye ait geleneksel lezzetleri sergiledi. Ayrıca Giresun mutfağı ve fındığın ekonomik rolü başlıklı söyleşiler gerçekleştirildi. Yemek yarışmalarının da gerçekleştirildiği etkinliğe bölgedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Turizme katkı sağlayacak

Festival stantlarını gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise yaptığı açıklamada, "Bu gastronomi etkinliği turizme, üretime, iyi tarıma ve sağlığımıza katkı sağlayacak. Aynı zamanda Giresun'un vejetaryen mutfağını da tanıtacağız. Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinliği daha da zenginleştirmek için Giresun mutfağını Gastronomi Festivali içine dahil ettik" ifadesini kullandı.


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