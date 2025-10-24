Yeni Şafak
Her şarj yeni bir yolculuk

Her şarj yeni bir yolculuk

17:2324/10/2025, Cuma
En Yakıt, Türk Hava Yolları Miles&Smiles ile ‘Her Şarj Yeni Bir Yolculuk’ temasıyla başlattığı 4 kat Mil kampanyasını duyurdu. Elektrikli araçlarını şarj eden kullanıcılar, üyelik statülerine göre değişen oranlarda Mil kazanacak.

Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan ilk firma olan En Yakıt, Türk Hava Yolları (THY) Yolcu Programı Miles&Smiles ile hayata geçirdiği yeni kampanyasını duyurdu. ‘Her Şarj Yeni Bir Yolculuk’ temasıyla başlatılan kampanya kapsamında elektrikli araç kullanıcıları araçlarını şarj ederken 4 kat Mil kazanacak.

25 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında 4 Kat Mil verilecek kampanya kapsamında Classic,

Classic Plus üyeler her 1 kWh için mevcutta kazandıkları 1 Mil yerine 4 Mil, Elite, Elite Plus üyeler her 1 kWh için mevcutta kazandıkları 1,5 Mil yerine 6 Mil kazanacaklar.

Mil fırsatı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle hayata geçirilen kampanya hakkında bilgi veren En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, “EN YAKIT’ın yüksek hızlı şarj istasyonlarında elektrikli araç kullananlar, harcadıkları her 1 kWh için, Türk Hava Yolları yolcu programı Miles&Smiles’a üye olmaları durumunda, üyelik statülerine göre değişen oranlarda Mil kazanabiliyor. Kazanılan Miller ise ödül bilet düzenleme, uçuşta kabin sınıfını yükseltme gibi ayrıcalıklar için kullanılabiliyor veya Miles&Smiles’ın diğer Mil harcama seçeneklerinde değerlendirilebiliyor” dedi.

Kampanya şartları

Kampanyanın şartları şöyle:

  • Kampanyadan yararlanmak isteyen ve Miles&Smiles üyesi olmayan kişiler öncelikle programa kayıt yaptırmalı.
  • Mil kazanmak isteyen kullanıcılar, Miles&Smiles üyelik numarasını En Yakıt uygulamasına kaydetmeli.
  • Her ücretlendirme işlemi için yalnızca bir defa Mil kazanılabiliyor. Classic ve Classic Plus üyeleri 1 kWh başına 4 Mil, Elite ve Elite Plus üyeleri 1 kWh başına 6 Mil kazanacak.
  • Ücretlendirme hizmetinden Mil kazanmak için, kayıt sırasında veya sonrasında En Yakıt uygulamasına Miles&Smiles üyelik numarasının girilmiş olması gerekiyor.
  • 4 kat Mil fırsatı 25 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak.




#En Yakıt
#THY
#otomotiv
