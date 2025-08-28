Yeni Şafak
En Yakıt kullanıcılarına mil kazandırmaya devam ediyor

15:0428/08/2025, Perşembe
En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses.

“Özgürlüğe Yolculuk” vizyonuyla Türkiye’nin dört bir yanında elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz enerji hizmeti sunan En Yakıt, Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles ortaklığı ile Mil kazandırmaya devam ediyor. Böylelikle En Yakıt kullanıcıları hem karada hem de havada avantaj elde ediyor.

Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan ve bu alanda ilk firma olan En Yakıt, Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles ile yapmış olduğu ‘Statü Mili Kampanyası’yla elektrikli araç kullanıcılarının araçlarını şarj ederken, statü mili kazanmasını sağlıyor.

2 kat Mil imkânı

Kampanya kapsamında Miles&Smiles üyeleri, normalde kazanılan Millerin 2 katı kadar Mil kazanıyor. Üstelik kazanılan millerin yüzde 50’si kadar Statü Mili de Miles&Smiles tarafından üyelere hediye ediliyor. Kampanya kapsamında Classic ve Classic Plus üyeleri, her 1 kWh için mevcutta kazandıkları 1 Mil yerine 2 Mil, Elite ve Elite Plus üyeleri ise her 1 kWh için mevcutta kazandıkları 1,5 Mil karşılığında 3 Mil kazanacak. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek kampanyada her bir kullanıcı, en fazla 5 bin Statü Mili kazanabilecek.

Avantajı hayatın her alanına taşıyoruz

Kampanya hakkında bilgi veren En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses; “Miles&Smiles iş birliğimizle kullanıcılarımız sadece uçarak değil, araçlarını şarj ederken de Statü Mili biriktirebiliyor. Bu sayede hem karada hem havada kazandırıyoruz. Amacımız, kullanıcılarımıza enerjinin yanı sıra hayatlarına değer katacak fırsatlar sunmak, avantajları hayatın her alanına taşımak. Yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

