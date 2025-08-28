En Yakıt kullanıcılarına mil kazandırmaya devam ediyor

Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan ve bu alanda ilk firma olan En Yakıt, Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles ile yapmış olduğu ‘Statü Mili Kampanyası’yla elektrikli araç kullanıcılarının araçlarını şarj ederken, statü mili kazanmasını sağlıyor.

Kampanya kapsamında Miles&Smiles üyeleri, normalde kazanılan Millerin 2 katı kadar Mil kazanıyor. Üstelik kazanılan millerin yüzde 50’si kadar Statü Mili de Miles&Smiles tarafından üyelere hediye ediliyor. Kampanya kapsamında Classic ve Classic Plus üyeleri, her 1 kWh için mevcutta kazandıkları 1 Mil yerine 2 Mil, Elite ve Elite Plus üyeleri ise her 1 kWh için mevcutta kazandıkları 1,5 Mil karşılığında 3 Mil kazanacak. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek kampanyada her bir kullanıcı, en fazla 5 bin Statü Mili kazanabilecek.