İki bakanlık harekete geçti! 10 bine yakın personel alınacak: Bayramdan önce gerçekleştirileceği açıklandı

İçişleri Bakanlığı'na büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, destek personeli, teknikeri mimari arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı ünvanlarında sözleşmeli personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon ünvanı belirtilen toplam 1608 boş pozisyon ünvanları için personel alımı yapılacaktır. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır" ifadeleri yer aldı.
Bakan Göktaş: "8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen aylarda müjdesini verdikleri 8 bin personel alımının Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini bildirdi.
"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."