Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İthal araçlara neşter vuruldu Lüks araçların ÖTVsi daha da yükseltildi
OTOMOTİV

İkinci el otomobil fiyatlarında son durum ne? İkinci el fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

İthal araçlara neşter vuruldu: Lüks araçların ÖTV’si daha da yükseltildi

Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı arttırıldı. Motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60’tan yüzde 80’e çıkarıldı.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf. Arşiv
Fotoğraf. Arşiv

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

1600 CC ÜSTÜ TAMAMI İTHAL

Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3’lük kısmı), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı. Hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları da eşgüdümlü bir şekilde artırıldı.

CARİ AÇIK AZALTILACAK

Böylece maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi suretiyle daha az ithalat bedeli ödemesi yoluyla cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedeflendi.

2000 CC ÜSTÜNE YÜZDE 220 ÖTV

Örneğin, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı. Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100'den yüzde 130'a, diğerleri için de yüzde 110'dan yüzde 150'ye yükseltildi. 2000 cc’yi geçen matrah sınırı olmayan araçlar içinse yüzde 220 ÖTV uygulanacak.

KARAR İKİNCİ EL FİYATLARINI UÇURACAK

Hüsamettin Yalçın
  • Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Düzenlemeyle birlikte bundan sonra yerli araç üretimi ve yerli araç satışları daha fazla önem kazanacaktır. Yerli araç üretimi artarak yerli araç satışlarının artması hedeflendiğini söyleyebiliriz. Bunun sonucunda da cari açık bir miktar azalacaktır. Bununla birlikte söz konusu matrah dilimlerinde yapılan indirimler ilk etapta yerli araç fiyatlarını biraz ucuzlatacaktır ancak sonrasında kurun da etkisiyle bu araçlardaki fiyat artışları devam edebilir. 2.el araç fiyatları bu ÖTV artışlarıyla daha da artacaktır. 0 km yeni araçlarda devam eden bulunurluk problemi de bu duruma eklenince 2.el araç fiyatlarında artışlar da en tepe noktalarına çıkacaktır” dedi.

İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor
EKONOMİ
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor

OTOMOBİLE ULAŞMAK İMKANSIZ HALE GELECEK

Murat Şahsuvaroğlu

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da artan ÖTV oranlarıyla otomobillere ulaşmanın artık daha zor olacağını söyledi. Şahsuvaroğlu, “Türkiye’de satılan her 10 aracın 6 tanesinin ithal modeller olması ve ortalama fiyatların 130 bin TL’nin üzerinde seyretmesi nedeniyle araç fiyatlarının daha da ulaşılması zor seviyelere çıkmasına neden olacağını düşünüyoruz. Sektörümüzü kısa ve orta vadede daraltacak bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz. İkinci el piyasasındaki fiyat istikrarsızlığına da olumsuz katkı sağlayacak bir gelişme olmasından endişe duyuyoruz” dedi.

BU ŞEKİLDE HEDEFLERE ULAŞAMAYIZ

Murat Berkel
  • Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel de, “ÖTV baremlerinde yapılan yeni düzenleme, özellikle yerli üretim araçların giriş versiyonları için olumlu olsa da pazarda satılan araçların yarısından çoğunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. Özellikle SUV ile B, C ve D segmenti binek otomobillerin fiyatlarında büyük artış yaşanacaktır. Bu da, yıl sonunda toplam pazar için yapılan tahminlere ulaşmanın zor olduğunu bize göstermektedir” yorumunda bulundu.

İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor
EKONOMİ
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor
Abone Ol Google News
Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Fransa'ya tokat gibi sözler.
Korku nedir bilmeyiz!

Korku nedir bilmeyiz!

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos'a özel klip.
Sakarya gazıdengeleri değiştirecek

Sakarya gazı
dengeleri değiştirecek

​11,6 milyar metreküplük kontrat fırsatı oluşturacak.
Eğitim<br>uzaktan başlıyor

Eğitim
uzaktan başlıyor

​Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim ders zili bugün bilgisayarda çalacak.
Erdoğan<br>Giresun'a gidiyor

Erdoğan
Giresun'a gidiyor

​Sel felaketi sonrası sonrası afet bölgesinde incelemelerde bulunacak.
Hafter'e UCM'de dava

Hafter'e UCM'de dava

​Toplu mezarlardaki binlerce masumun katili Hafter'in suçları tüm dünyaya gösterilecek.

Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

​Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Üç yüz İHA gökyüzünü aydınlattı

Üç yüz İHA gökyüzünü aydınlattı

​Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Zafer Bayramı için coşkulu kutlama.
Ayşe Hümeyra Ökten Hakk'a yürüdü

Ayşe Hümeyra Ökten Hakk'a yürüdü

Altmış yıldır Peygamberimize komşuluk ediyordu.
Giresun hayata dönüyor

Giresun hayata dönüyor

​Altı günde Dereli'nin çehresi değişti.
Şiddetle lanetliyoruz

Şiddetle lanetliyoruz

Kurtulmuş'tan Kur'an-ı Kerim'i yırtanlara sert tepki.​
Vakalarda<br>artış sürüyor

Vakalarda
artış sürüyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Milletimize biçilen kefeni parçaladık

Milletimize biçilen kefeni parçaladık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları töreninde konuştu.
Yayın sırasında bayıldı

Yayın sırasında bayıldı

TRT spikeri Nilgün Balkaç'ın zor anları.
Konya'da<br>korkutan görüntü

Konya'da
korkutan görüntü

"Sabaha karşı büyük bir gürültü duyduk."
Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'da konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.