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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araçlarda ÖTV oranı belli oldu: İşte yeni vergi oranları

Eğitim ve otomobillerdeki vergilere yeni düzenleme: Özel okullarda KDV oranı yüzde 1'e indirildi

Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar ile birlikte otomotiv ve eğitim alanındaki vergi oranlarında düzenlemeye gidildi. Buna göre özel okullarda yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e çekildi. Otomotiv kanadında ise araçların motor gücüne göre ÖTV oranlarında ve matrah bedellerinde değişim yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Otomotiv alanındaki vergi oranlarında düzenlemeye gidildi.
Otomotiv alanındaki vergi oranlarında düzenlemeye gidildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırılırken, eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1’e indirilerek bu farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

Motor silindir hacmine göre belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3’ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.

Hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları da eşgüdümlü bir şekilde artırıldı.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi suretiyle daha az ithalat bedeli ödemesi yoluyla cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedeflendi.

ÖTV yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkartıldı

Örneğin, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.

Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100'den yüzde 130'a, diğerleri için de yüzde 110'dan yüzde 150'ye yükseltildi.

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Eğitim'de büyük fırsat

  • Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan diğer bir düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.
  • Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

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