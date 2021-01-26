Ekonomi Piyasa değeri 40 milyon TL Kanserojen testleri bile yapılmamış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da son dakika 40 milyon liralık kaçak ürün operasyonu

Piyasa değeri 40 milyon TL: Kanserojen testleri bile yapılmamış!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı yollarla ülkeye sokulan ve aralarında oyuncak ve hediyelik eşyaların da yer aldığı piyasa değeri 40 milyon liralık ürün ele geçirdi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Çin üzerinden yasadışı yollarla ülkeye sokulan milyonlarca ürün ele geçirildi.
Çin üzerinden yasadışı yollarla ülkeye sokulan milyonlarca ürün ele geçirildi.

Çin üzerinden yasadışı yollarla ülkemize sokulan ve aralarında oyuncak, karnaval balonu ve biblo cinsinden hediyelik eşyanın yanı sıra vida, kurbağacık gibi hırdavat malzemelerinin de yer aldığı milyonlarca ürün yakalandı. İstanbul polisinin bir süredir izlediği gümrük kaçakçılarının, söz konusu ürünleri farklı beyanlarla ülkemize soktuğu ürünlere TAREKS kapsamında yapılması gereken denetimlerin yapılmadığı da tespit edildi. Özellikle oyuncakların kanserojen madde içerdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Çin üzerinden yasadışı yollarla ülkeye sokulan milyonlarca ürün ele geçirildi.

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PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON

Operasyonda 25 milyon adet Karnaval Balonu, 35bin adet Dijital ve Manüel Oyuncak, 2bin 82 adet biblo cinsinden Hediyelik Eşya, 650 adet çeşitli ebatlarda Saç Kesme Makinesi, Tornavida, Kurbağacık ve Çantadan oluşan Hırdavat Malzemesi ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 40 milyon TL olduğu açıklandı.

Çin üzerinden yasadışı yollarla ülkeye sokulan milyonlarca ürün ele geçirildi.

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1 KİŞİ YAKALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda depo sahibi olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

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