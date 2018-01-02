İşte taşeron işçi sınavının detayları

Taşeron işçilerin kadroya geçebilmesi için yapılacak sınavın detayları belli oldu. Buna göre 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018'de kadroya geçmiş olacak.

EN AZ 50 PUAN ALMAK ŞART

Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçecek, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilir ve tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak gerekecek. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek.

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Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.

BAŞARILI TAŞERON İŞÇİLER İLAN EDİLECEK

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilecek. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak.

İSTEYEN SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDEBİLİR

Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

TAŞERON İŞÇİ SINAVI NEDİR?

Taşeron işçiler kadroya geçerken sınav yapılacak. Herkes merakla taşeron işçilere hangi sorular sorulacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada taşerona sınavla ilgili bilgi vermişti. Sarıeroğlu sınavın KPSS gibi olmayacağını ve kolay olacağını söylerken, herkesin kendi çalıştığı görevden sınav olacağını da eklemişti.

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