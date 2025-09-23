İthal otoya vergi ayarı

Otomobil ithalatına yönelik yeni düzenlemeler kapsamında bazı binek otomobillerin dış alımında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı.





AMAÇ YERLİ ÜRETİCİYİ KORUMAK

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla düzenleme yapıldığı açıklandı.





ÇİNLİ MARKALARIN DA GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞTÜ

Yeni düzenlemeyle Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunulan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında, konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin dolar yüksek olanının, plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin dolar yüksek olanının, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 dolar yüksek olanının ek mali yükümlülük olarak uygulanması kararlaştırıldı. Bu durum en çok Çinli otomotiv markalarına yaradı. Eski düzenlemede yüzde 50’yi aşan ek gümrük vergisi ödeyen markaların içten yanmalı araçları için yüzde 25’i aşan gümrük indirimi yapılmış oldu.





ABD'NİN ÖNÜ AÇILDI

Öte yandan yapılan düzenlemeden en çok faydalanacak olan markaların başında ise ABD’li üreticiler yer alacak. Eski vergi düzeninde yüzde 60 olarak ek gümrük vergisi ABD için yüzde 10 üzerine yüzde 25 olacak şekilde güncellendi. Karardan en çok etkilenen markaların başında ise Japon otomotiv üreticileri geldi. Honda’nın tüm modelleri karardan etkilenirken, Toyota’nın ise Prado, RAV4 ve Corolla Cross gibi modelleri etkilendi. Suzuki’nin Türkiye’de sattığı modellerin çoğunu Macaristan’daki fabrikasında ithal etmesi karardan etkilenmemesine sebep oldu. Nissan’da ise X-Trail modeli etkilendi. Karardan Çinli üretici BYD’nin teşvikten faydalanması nedeniyle doğrudan etkilenmemesi söz konusuyken, Chery, Jaecoo gibi diğer markalar da ise yüzde 25’e varan fiyat indirim avantajı doğdu. Bu kararla yüksek gümrük vergisi yüzünden getirilmeyen modeller de Türkiye pazarına girmek için gün saymaya başladı. ABD’de üretilen Volvo XC90, BMW X5 gibi modellerin Türkiye’ye getirilmesinin önü açılmış oldu. AB ülkeleri ve STA kapsamında bulunan ülkelerin dışında halen 7 bölgede 20 servis açma bulunuyor.





Kararın uygulanması için 60 gün süre tanındı

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında düzenlemeye konu araçların ithalatında başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlandığı ve Karar hükümlerinin yayımı tarihini takip eden 60’ıncı gün yürürlüğe gireceği bildirilerek, şunlar ifade edildi: "Ticaret Bakanlığımız, ilgili kurumlarla istişare içinde, üretici ve tüketici faydasını ve otomotiv piyasasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak yeni politikalar üretmeye devam edecektir."



