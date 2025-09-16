Otomotiv devi üretimi durdurdu: Binlerce çalışan evine gönderildi, iflas edebilir

İngiltere’nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), uğradığı siber saldırının şirket verilerini etkilediğini açıkladı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, JLR’nin İngiltere ve yurt dışındaki fabrikalarının uzun süreli kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.





Şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçen hafta ortaya çıkan saldırıya ilişkin incelemelerde veri ihlaline rastlandığını doğruladı. Ancak hangi bilgilerin etkilendiği ya da müşteri ve tedarikçilere ait verilerin sızdırılıp sızdırılmadığı konusunda detay verilmedi. JLR, etkilenen kişilerle uygun görüldüğü anda iletişime geçileceğini, konuyla ilgili olarak Bilgi Komiserliği Ofisi de dahil olmak üzere ilgili makamlara bilgi verildiğini aktardı.









ÜRETİM DURDU MALİYET ARTIYOR





Hindistan merkezli Tata grubuna bağlı olan JLR için saldırının mali etkilerinin hızla büyüdüğü ifade ediliyor. Midlands ve Merseyside bölgelerindeki fabrikalarda üretim en az Perşembe gününe kadar durdurulurken, çalışanlara en erken gelecek Pazartesi’ye kadar işe dönemeyecekleri bildirildi. Dünya genelindeki diğer tesislerde de sistemlerin yeniden devreye alınmasının haftalar sürebileceği konuşuluyor.





Bu süreç yalnızca fabrikaları değil, JLR’nin tedarikçi ve perakendecilerini de etkiliyor. Bazı şirketlerin, garajlara parça temini ya da araç kayıtları için kullanılan bilgisayar sistemleri ve veri tabanlarına erişemediği için faaliyetlerini aksattığı belirtildi.





“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”





JLR sözcüsü yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Siber olayın farkına vardığımızdan bu yana küresel sistemlerimizi güvenli şekilde yeniden çalıştırmak için bağımsız siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. İncelemeler sonucunda bazı verilerin etkilendiğine inanıyoruz ve ilgili düzenleyicilere bilgi veriyoruz. Etkilendiği tespit edilen kişilerle de iletişime geçeceğiz. Yaşanan aksaklıklardan ötürü üzgünüz, soruşturma ilerledikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.”









ÜRETİM KAYBI MİLYARLARCA STERLİNE ULAŞABİLİR





Saldırının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen fabrikalardaki üretim hatları hâlâ devreye alınamadı. Bu durum, binlerce çalışanın geçici olarak eve gönderilmesine yol açtı. Krizin uzamasıyla birlikte şirket içi kaynaklar, üretimin yedi hafta daha durma ihtimaline dikkat çekiyor.





Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar modellerini üreten JLR’de kasım ayına kadar sürecek bir duruşun yaklaşık 50 bin aracın üretilememesine ve milyarlarca sterlinlik satış kaybına neden olabileceği öngörülüyor.





TEDARİKÇİLER RİSK ALTINDA





Krizin tedarik zincirine de yansıdığı, bazı tedarikçilerin ciddi mali baskı altında olduğu belirtiliyor. Destek sağlanmaması halinde, JLR’ye parça sağlayan bazı firmaların iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.











