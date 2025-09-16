Yeni Şafak
Tedesco farkını ortaya koydu: Fenerbahçe yeni sezonda bunu yapan tek takım oldu!

11:2316/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Fenerbahçe’nin Jose Mourinho’nun yerine takımın başına getirdiği Domenico Tedesco, Süper Lig’de ilk maçında farkını ortaya koydu. İtalyan teknik adam Trabzonspor maçındaki istatistikleriyle yeni sezona damga vurdu. İşte detaylar.

Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine gelen Teknik Direktör Domenico Tedesco, hücum futbolu isteyen camiaya olumlu sinyaller yolladı.


Bordo-Mavili takımın golünün iptal edilmesi ve 10 kişi kalmasıyla maçın seyri değişti ancak Fenerbahçe, Mourinho döneminde rakibin 10 kişi kaldığı maçlara göre daha fazla topla sahip olan ve hücumu düşünen bir kimlikteydi.


Oyundaki kopukluklar ilk maça bağlansa da; Sarı-Lacivertliler ezeli rakibi karşısında bu sezon ligin en iyi istatistiklerine imza attı.


Fenerbahçe, bu sezon bir Trendyol Süper Lig maçında en fazla şut çeken (29), rakip ceza sahasında topla buluşan (52) ve isabetli pas veren (538) takım oldu. Çekilen toplam 29 şutun 9'u kaleyi buldu ve 13'ünde isabet sağlanmadı.


3 net pozisyon kaçıran Fenerbahçe, 3.12 gol beklentisi üretti. Maç boyunca 1 kez kaleyi deneyen ve 1 isabet bulan Bordo-Mavililer ise 0.03'lük gol beklentisi oranı yakaladı.


Öte yandan Fenerbahçe, %73'lük topla oynama oranıyla maçı bitirdi. Bu rakamlar; Mourinho ile denge oyununa alışan taraftar için beklenmedik bir durum oldu.

