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Ekonomi

KAAN’a yerli iniş takımı

Türkiye’nin milli uçağı KAAN’ın yerli iniş takımı tamamlandı. Milli Muharip Uçak KAAN için özel iniş takımı sistemi geliştirildi.

Canberk Doğan
04:00 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KAAN.

KAAN.

TAAC Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen sistem, burun iniş takımlı tasarıma sahip. Ürün, yönlendirme sistemi ve fren sistemi içeren katlanabilir tipte bir iniş takımı olarak öne çıkıyor. KAAN’a iniş sırasında birçok kolaylık sağlayacak sistem, uçağın ağırlığını destekleyecek, iniş darbesi esnasında ortaya çıkan kuvveti sönümleyecek, yerde yavaşlatılması, durdurulması, yönlendirilmesi ve uçuş sırasında iniş takımlarının açılıp kapanmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra sistem uçağın yerde ağırlığını desteklemek, teker yerde bilgisi, iniş takımlarının pozisyon ve uyarı bilgileri ile yerde lastik dönüş hızı bilgisini sağlamak gibi özelliklere de sahip.





#KAAN
#Milli Muharip Uçak
#Savunma Sanayi
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